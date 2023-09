Al G20 i paesi in via di sviluppo si rivoltano contro l’Occidente

di Thierry Meyssan

Il G20, creato dal G7 per obbedirgli, se ne è emancipato. Non ha certo messo in discussione il sistema capitalista anglosassone, basato sull’anonimato del capitale, ma ha smesso di firmare i testi di Washington. Partecipa ancora ai progetti occidentali, ma ha poche illusioni sulla loro attuazione.

Nel 1973 ci fu il picco del petrolio americano, la fine della convertibilità del dollaro in oro e l’aumento dei prezzi dell’OPEC in seguito alla guerra dello Yom Kippur. Questo è ciò che chiamiamo “shock petrolifero”. Il segretario al Tesoro americano George Shultz decise di coordinare le risposte occidentali a questa situazione in evoluzione. Riunì informalmente nella biblioteca della Casa Bianca i ministri economici della Germania Ovest, della Francia (Valéry Giscard d’Estaing) e del Regno Unito. Due anni dopo, nel 1975, Helmut Schmidt e Valéry Giscard d’Estaing, divenuti rispettivamente Cancelliere e Presidente della Repubblica, proposero di elevare questi incontri informali al livello di capi di Stato e di governo. Nasce così il G5, poi G6, G7, G8 e ancora G7.

Il G7 non è quindi un’istituzione. Non è stata fondata da trattati internazionali, non ha statuti, né un segretariato permanente. È solo un forum; un luogo di discussione, non di decisione. La sua unica regola riguarda la presidenza di turno. Per 48 anni non ha mai smesso di parlare, di promettere meraviglie, ma non ha fatto nulla di quello che diceva. Questo perché, dietro alcuni effetti pubblicitari, tenne riunioni segrete di cui solo in seguito capimmo l’importanza.

Il G7 ha coordinato le regole del gioco finanziario. Ha convinto i non anglosassoni ad anonimizzare il capitale. In mezzo secolo, gli stati occidentali hanno accettato di non poter più sapere nulla su chi possiede i gandi capitali finanziari. Il sistema fiduciario si è diffuso in tutti gli Stati membri, con ad esempio le “fiducies” in Francia. È al G7 che dobbiamo l’attuale forma di capitalismo finanziario in cui i detentori del capitale possono prendere in segreto decisioni che non oserebbero prendere in pubblico.

Nel 1999, il G7 di Colonia ha deciso di convocare un incontro dei ministri dell’economia e dei direttori delle banche centrali dei suoi membri e di altri 13 stati per coordinare le loro risposte alle crisi economiche. Una crisi ha scosso l’Asia, culminata con la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti. Questi incontri erano dominati dal ministro tedesco Hans Eichel che stava ristrutturando il suo paese. Ha assicurato che questo gruppo non seguisse il diktat anglosassone, ma rispettasse le regole dei banchieri tedeschi.

Su proposta del presidente francese Nicolas Sarkozy e con il sostegno del Regno Unito, questo gruppo è stato elevato al livello di capi di Stato e di governo. È il G20, poi il G21. Il presidente americano George W. Bush, ritenendo che la situazione corresse il rischio di sfuggire al controllo, ha acconsentito solo se il gruppo si fosse riunito per la prima volta sotto la sua presidenza a Washington.

Così come il G7, il G20 non è un’istituzione. Non è stata fondata da trattati internazionali, non ha statuti, né un segretariato permanente. È solo un forum; un luogo di discussione, non di decisione. Solo che questa volta la maggioranza non è più occidentale. Gli stati convocati, in particolare la Cina, non sono potenze imperialiste, ma paesi in via di sviluppo. Si è cercato quindi di adottare non più le regole della finanza anglosassone, né quelle di quella tedesca, ma quelle dello sviluppo comune.

L’ultimo vertice di Gandhinagar ha segnato la fine dell’influenza occidentale, a favore del multipolarismo. Simbolicamente il suo ospite e Primo Ministro di Bharat (India), Narendra Modi, ha invitato come 21esimo membro permanente, l’Unione Africana (UA). Questa istituzione rappresenta 55 stati di cui solo uno, il Sud Africa, era già membro. Tuttavia, l’unione politica ne era già più o meno membro attraverso il suo programma di sviluppo, il Nuovo Partenariato per lo Sviluppo dell’Africa.

Come in tutti gli incontri internazionali, l’Occidente ha cercato di imporre la propria visione del mondo contro Russia e Cina. Hanno lottato duramente, durante più di 200 ore di sessioni, per ottenere il comunicato finale che condannasse “l’ aggressione russa non provocata contro l’Ucraina ”. Nella sessione precedente, a Bali (Indonesia), il presidente Joko Widodo ha evitato questo dibattito ricordando che il G20 è un forum economico e non politico. Questa volta, invece, le delegazioni russa e cinese hanno reagito proponendo una posizione diversa. È stata la loro versione ad essere adottata.

Questa sottolinea la “ necessità di risolvere tutti i conflitti, nel rispetto delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite ” e insiste affinché sia garantito “il diritto dei popoli all’autodeterminazione . Confusi, gli occidentali hanno accettato di firmarlo, assicurando di interpretarlo a modo loro: secondo loro, la Russia non rispetta la Carta delle Nazioni Unite perché non ha il diritto di attuare gli accordi di Minsk (“obbligo di protezione”) e Risoluzione 2202 del Consiglio di Sicurezza. Per quanto riguarda il diritto dei popoli all’autodeterminazione, esso non si applicherebbe alle popolazioni di Crimea, Donbass e Novorossia.

Per mantenere il proprio rango, l’Occidente ha annunciato che avrebbe finanziato la costruzione di un corridoio che collegherebbe Bahrat all’Unione Europea. Hanno firmato solennemente un accordo di principio tra Stati Uniti, Bahrat, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Unione Europea, Francia, Germania e Italia. Nella mente dell’amministrazione Biden, si tratta sia di favorire Bahrat contro la Cina, sia di competere con le nuove Vie della Seta cinesi. Si tratta anche di escludere Egitto, Siria, Iraq, Turchia e Iran da questo sviluppo, a vantaggio di Israele. Questo corridoio collegherà infatti il ​​Golfo Persico al porto mediterraneo di Haifa, passando per la Penisola Arabica.

Possiamo tuttavia esprimere alcuni dubbi. Nel 2021, al G7 di Carbis Bay (Regno Unito), l’amministrazione Biden aveva già annunciato il progetto faraonico, Build Back Better World (B3W). Ciò ha comportato il finanziamento di 40.000 miliardi di dollari di strade in grado di competere con il progetto cinese Belt and Road Initiative (BRI). Questo programma è stato confermato dai due successivi vertici del G7, ma si attende ancora la sua attuazione. O ancora, l’Unione Europea, volendo competere sia con la Cina che con il suo signore supremo, gli Stati Uniti, ha annunciato il suo progetto Global Gateway. È un po’ più realistico poiché riguarda “solo” 300 miliardi di dollari, ma è anche solo allo stadio di bozza.

Quanto a Israele, aveva già presentato il tracciato del corridoio Bharat-Unione Europea quando, nel 2018, aveva esposto il piano di Israel Katz (allora ministro dei trasporti e dell’intelligence). Allora c’erano solo le ferrovie.

Alla fine, i paesi in via di sviluppo hanno preso il potere all’interno del G20. Non firmano più i testi sottoposti loro dagli occidentali, ma, al contrario, fanno firmare i propri. Accettano sempre di partecipare ai generosi progetti occidentali, ma si fanno poche illusioni su ciò che otterranno. D’ora in poi saranno loro a costruire il mondo.

