Al Congresso USA una proposta per delegittimare il presidente cinese Xi Jmping

da Redazione

Nel tentativo presumibilmente di offendere i sentimenti del presidente cinese Xi Jinping, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà per un disegno di legge di “Name the Enemy Act”.

Introdotto dal rappresentante Scott Perry, repubblicano della Pennsylvania, il disegno di legge della Camera proibirebbe l’uso di fondi federali per la “creazione o diffusione” di documenti e comunicazioni ufficiali che si riferiscono al leader cinese come “presidente”.

Il Name the Enemy Act richiederebbe che tutti i documenti ufficiali del governo degli Stati Uniti si riferiscano invece al capo di stato in base al suo ruolo di capo del Partito Comunista Cinese (PCC).

Questo perché Xi Jinping, a quanto pare, detiene tre titoli ufficiali, e questo (secondo gli USA) non include quello di”presidente”.

I titoli sono: capo di stato (guojia zhuxi, letteralmente “presidente di stato”); presidente della commissione militare centrale; e segretario generale del PCC.

È probabile che Xi Jinping non perda il sonno per il fatto che gli Stati Uniti abbiano preso una decisione del genere, ma chi lo sa, davvero?

Il disegno di legge individua la Cina, nonostante il fatto che i presidenti di numerosi paesi ( anche alleati di Washington)non siano mai eletti o siano al potere a seguito di elezioni non considerate libere ed eque.

Il loro turno non è ancora arrivato.



Un portavoce di Perry, che fa parte della commissione per gli affari esteri della Camera, non ha risposto a una richiesta di commento sulla misura in cui “comunicazioni” includerebbero dichiarazioni pubbliche e osservazioni di funzionari statunitensi.

Questo fa parte di qualcosa che il Segretario di Stato americano Mike Pompeo e altri funzionari hanno iniziato a chiamare Xi Jinping “Segretario generale” anziché “Presidente”.

Un rapporto della Casa Bianca a maggio che delinea l’approccio strategico di Washington alla Cina ha utilizzato esclusivamente il titolo di segretario del partito di Xi. Ciò è probabilmente in relazione alla delegittimazione della sua autorità quando le dichiarazioni ufficiali vengono propagate nei media.

Il disegno di legge “formalizza qualcosa di cui abbiamo preso atto nelle dichiarazioni dell’amministrazione”, ha detto Anna Ashton, capo degli affari di governo presso il Consiglio d’affari USA-Cina.

Il disegno di legge di Perry arriva tra gli sforzi strategici del Partito Repubblicano per aumentare le critiche al governo cinese, nel tentativo di deviare la colpa per la crisi COVID-19 che ha colpito l’America, oltre a spostare l’attenzione sul “vero nemico” e lontano da qualsiasi questione interna come le proteste in corso del BLM.

“La sfacciata disonestà della Cina nei confronti della comunità internazionale è costata la vita, e il PCC e [l’Organizzazione mondiale della sanità] devono essere ritenuti responsabili dei loro fallimenti”, ha detto Perry a maggio.

Presidente XI Ping assiste alle esercitazioni

Questo è un disegno di legge più “innocuo”, mentre Scott Perry è anche sponsor di un disegno di legge suggerito dal senatore repubblicano Ted Yoho, intitolato “Per autorizzare il presidente a usare la forza militare allo scopo di proteggere e difendere Taiwan da attacchi armati, e per altri scopi. “

Non c’è davvero molta spiegazione necessaria e perché potrebbe essere un’idea sbagliata che potrebbe facilmente ritorcersi contro.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago