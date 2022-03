Al-Assad avverte del complotto israeliano per espellere i cristiani

Il presidente siriano Bashar al-Assad avverte che Israele cerca di sfollare la popolazione cristiana in tutta l’area per dare legittimità alla sua politica di occupazione.

” Lo sfollamento dei cristiani è un obiettivo principale dei piani esterni, ma è principalmente un obiettivo israeliano “, ha dichiarato domenica in un incontro con i partecipanti alla Conferenza internazionale della Chiesa tenutasi di recente a Damasco, capitale siriana.

Al-Assad ha spiegato che dividere i paesi dell’area in diversi stati settari, ciascuno con un unico colore, potrebbe promuovere gli interessi di Israele nell’Asia occidentale e in Medio Oriente, poiché, se si attuasse questo progetto, il regime israeliano entrerebbe a far parte del tessuto originario del regione.

“Pertanto, preservare il tessuto della regione e la sua diversa identità è una necessità e dobbiamo difenderla”, ha sottolineato il presidente.

Al-Asad ha colto l’occasione per sottolineare che i cristiani siriani non sono mai stati considerati cittadini “ospiti” o “di passaggio” nel Paese mediterraneo, elogiando il loro contributo al lavoro e alla produzione nazionale.

Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011, gli arabi del Paese sono stati oggetto di frequenti attacchi da parte delle forze di guerra del regime israeliano . Secondo il dottor Kevin Barrett, la guerra di Israele contro la Siria fa parte del piano di Oded Yinon , che in seguito venne chiamato il rimodellamento dell’Asia occidentale, un piano che mirava a trasformare i paesi di questa parte del mondo in una palude ribelle di enclavi etniche e settarie balcanizzate. Il piano venne appoggiato e sostenuto dagli strateghi di Washington.

Secondo l’esperto, un’Asia occidentale debole e divisa consente all’entità parassitaria straniera e coloniale degli insediamenti di continuare a crescere per depredare i suoi vicini. In altre parole, un’area debole, malata e caotica fa bene a Israele. Ma un’area sana, prospera e unita è il peggior incubo di Israele. Quindi la strategia di Tel Aviv è quella di incitare alle guerre e fare tutto il possibile per farle andare avanti.

L’esperienza di questi anni sta lì a dimostrarlo.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago