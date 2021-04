“Aiutateci a Salvare i Bambini”: un impegno di vent’anni all’aiuto dei bambini russi

da Redazione

Di Eliseo Bertolasi

Da vent’anni in Italia opera “Aiutateci a Salvare i Bambini” un’Associazione di volontariato nata per aiutare i bambini che nessuno aiutava: i bambini “figli” della più grande tragedia del XX secolo – il crollo dell’URSS.

Il fondatore e presidente dell’Associazione “Aiutateci a Salvare i Bambini” – Ennio Bordato ha dedicato gli ultimi vent’anni della sua vita ad aiutare i bambini della Russia e dei Paesi ove vivono popolazioni russofone: le vittime più fragili ed indifese degli “esperimenti economici”, delle guerre e della violenza terroristica che hanno duramente colpito ed ancora colpiscono la Russia e soprattutto i Paesi ex URSS.

Da Beslan fino all’Ossezia del Sud, da Volgograd fino ai territori insanguinati del Donbass, con la sua Associazione, Bordato ha portato aiuto concreto non solo alle vittime di queste tragedie, ma anche alla pediatria russa, alle sue strutture sanitarie ed alle famiglie dove la malattia grave di un figlio metteva a rischio tutta la loro esistenza.

Un aiuto a quei bambini che per l’Europa e l’Occidente non esistono, che non valgono una riga delle “fonti autorevoli” dell’informazione “ufficiale”.

Il rapporto di Bordato con l’URSS prima, e la Russia poi, è datato. Tutto ebbe inizio oltre quarant’anni fa in occasione di un fortuito viaggio turistico nell’allora URSS. Lo pervase una sensazione di profondo legame, di profonda appartenenza, razionalmente impossibile da spiegare: “La gente, il cielo, gli odori della Russia… non saprei dire.. ma c’era qualcosa che mi faceva sentire a casa. Poi l’implosione dell’URSS, la tragedia epocale di un popolo e la volontà, quasi la necessità di fare “qualcosa”. Fra i gruppi sociali più colpiti dagli esperimenti della “democrazia occidentale e dal mercato” vi erano i bambini: centinaia di migliaia di orfani, il sistema sanitario distrutto con la pediatria in testa. “Aiutateci a Salvare i Bambini” nacque per questo” – racconta Bordato.

“Aiutateci a Salvare i Bambini” opera su due direttrici:

La prima – i casi singoli: bambini che vengono aiutati a guarire dalle malattie più gravi (tumori pediatrici in primis, ma anche ogni forma di malattia grave), bambini vittime dell’abbandono (per fortuna ora questo intervento è venuto meno grazie alle politiche dello Stato russo che ha ridotto drasticamente il numero di orfani), bambini vittime del terrorismo e delle guerre.

Dal 2001 “Aiutateci a Salvare i Bambini” ha aiutato, più di 3mila bambini: dai casi più gravi che magari necessitavano di un intervento chirurgico salvavita all’estero, fino al finanziamento di farmaci nei primi anni non presenti nel prontuario della pediatria russa.

La seconda – i progetti “comunitari”: indirizzati ad aiutare gruppi di bambini, sia sul versante delle strutture pediatriche che in altri ambiti della popolazione infantile.

La lista di questi interventi è lunga: la prima foresteria pediatrica di tutta la Russia per la clinica RDKB di Mosca, sempre nella stessa clinica, l’apertura del primo reparto per la cura delle malattie rare ed orfane, alcune ristrutturazioni di reparti di Oncologia pediatrica ed altre specialità.

In ambito sociale, da citare l’intervento dopo la tragedia della scuola n. 1 di Beslan, un intervento durato sei anni con l’aiuto di un’equipe di psicologhe dell’emergenza dell’Università di Padova.

Gli interventi sono proseguiti anche in varie località della Federazione Russa: da Volgograd per dar sostegno ai bambini vittime degli attentati terroristici del dicembre 2013, sino al finanziamento di molti progetti in favore della pediatria della regione di Archangel’sk.

Bambini del Donbass vittime della guerra

Ultimo progetto, da poco terminato, sempre nella regione di Archangel’sk, quello di una piattaforma informatica in grado di mettere in rete i punti della sanità rurale (oltre 3.200 villaggi sperduti nel grande Nord russo) con il nuovo Centro regionale di neonatologia per il monitoraggio a distanza delle donne in gravidanza. Un importante aiuto su una regione vasta come la Francia con una popolazione appena superiore al milione di abitanti.

Il bilancio dell’attività di “Aiutateci a Salvare i Bambini” stima almeno una trentina di questi progetti “comunitari”, alcuni dei quali hanno contribuito a cambiare la pediatria russa. Come ama dire Bordato: “Doniamo la canna da pesca e non il pesce”, di fatto, i progetti comunitari finanziati dopo il periodo di avvio diventano parte dell’esperienza della pediatria russa che li gestisce al meglio.

Ecco la testimonianza diretta di Ennio Bordato:

Signor Bordato quali sono le Vostre iniziative attualmente in corso?