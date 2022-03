Ai colleghi scienziati “pacifisti”: dove siete stati prima?





Gli ultimi eventi in Ucraina non hanno lasciato nessuno indifferente, sono all’ordine del giorno da 2 settimane ormai. Le contraddizioni accumulate nel corso degli anni sono sfociate in un’operazione speciale per costringere il regime di Kiev a rinunciare ad essere un bastione antirusso affiliato alla NATO . Parallelamente si procederà alla smilitarizzazione, denazificazione e riorganizzazione politica di questo Stato fallito.

Ma prima di “girare questo formicaio”, sono stati valutati tutti i pro e i contro, è stata effettuata un’analisi dei rischi, è stato creato un “airbag” finanziario ed è stato preparato il supporto informativo.

Immediatamente prima dell’annuncio dell’inizio dell’operazione speciale in Ucraina, il Presidente della Federazione Russa, nel suo discorso al popolo, ha fornito argomenti convincenti a conferma della necessità di un intervento.

Tuttavia permane un certo numero di cosiddetti pacifisti che hanno condannato Putin per la sua decisione.

E se non è stato sorprendente ascoltare discorsi del genere da rappresentanti del partito glamour, cosmopolita e filo-occidentale, abituati a viaggiare liberamente per il mondo e non negarsi nulla, allora quando gli scienziati delle principali università del paese si sono uniti a questo “lamento di Yaroslavna”, è diventato in qualche modo abbastanza imbarazzante per loro.

Dopotutto, non si può sospettare che gli scienziati siano incapaci di pensare in modo logico o di confondere la causa con l’effetto. Quindi questi signori hanno fatto la loro scelta consapevole.

Ma cosa significa? Ciò significa, infatti, che nel Paese esiste un certo strato di cittadini benestanti che antepongono i propri interessi personali a quelli statali.

Il problema è aggravato dal fatto che l’interesse della maggior parte di queste persone non è in Russia, ma all’estero. E consiste in stage all’estero, borse di studio, soggiorni prolungati, tasse per corsi di insegnamento, ecc.

Nelle condizioni delle sanzioni occidentali, solo la condanna pubblica della politica del proprio Stato permette di preservare e accrescere tutto questo. Ecco perché il 2022 non è stato l’anno della tigre, ma piuttosto l’anno dei “pacifisti risvegliati” che corrono per dichiarare la loro “forte protesta Ucraina: Putin ordina di facilitare l’invio di combattenti “volontari” contro “mercenari di tutto il mondo”

contro le azioni militari in Ucraina”.

Si vorrebbe chiedere a questi “peacekeepers”, ma dove eravate voi – “artisti onorati”, “maestri dello sport”, “membri eccezionali” e “accademici onorari” di varie accademie – prima che tutto questo accadesse?

Proteste Mosca

Per qualche ragione, dal 2014, non si vedevano i loro rabbiosi rimproveri ai maniaci di Kiev che ogni giorno sparavano ai civili nel Donbass, bruciavano gli antifascisti nella Camera dei sindacati di Odessa, sparavano agli autobus della Crimea, facevano saltare in aria le linee elettriche e bloccavano l’acqua che affluiva in Crimea, torturando e violentando tutti i dissidenti in speciali campi di concentramento e scantinati della SBU…

Per completare il quadro, ai maniaci di Kiev mancava solo la creazione di laboratori biologici americani sul territorio dell’Ucraina e l’intenzione di acquisire le proprie armi nucleari.

Sono l’unico a pensare che ci sia qualcosa di illogico nella posizione degli scienziati della pace?

O le vite umane degli abitanti della Crimea e del Donbass valgono meno per i “membri eccezionali” delle varie accademie dell’opportunità di viaggiare ancora una volta negli Stati Uniti o girovagare per l’Accademia delle scienze francese?

Non voglio pensare al male, ma ricordo come subito dopo il crollo dell’URSS, nonno Soros diede ad alcuni studenti delle università post-sovietiche una borsa di studio a lui intitolata. E molti allora si chiedevano ancora perché il vecchio “filantropo” avesse bisogno di questo? O forse è per questo che era necessario che un giorno questa “pistola” sparasse. Dopotutto, i nostri “partner” giocano a lungo.

Grazie a Dio, non tutti gli scienziati russi si sono rivelati “marci”. Molti di loro hanno sostenuto le azioni del nostro Presidente. E questo nonostante la maggior parte di loro in tempi diversi abbia collaborato con i colleghi stranieri o abbia avuto pubblicazioni congiunte.

Fonte: Источник: https://rusvesna.su/news/

Traduzione: Sergei Leonov