Agguato a Erdogan: l’attacco terroristico a Istanbul è stato ordinato a Washington o in Turchia?

Curdi, sostenitori di Gulen, agenzie di intelligence statunitensi: tutti vogliono che il presidente Erdogan finisca presto

Dopo l’esplosione in Istiklal Street a Istanbul, le autorità hanno reagito all’istante: l’area dell’esplosione è stata rapidamente transennata, gli elicotteri sono stati sollevati in aria e alle vittime è stata fornita assistenza medica. Anche i social network sono stati temporaneamente bloccati, in modo che i blogger non guidino l’onda.

La versione principale espressa dall’Ankara ufficiale: un attacco terroristico preparato da un avversario di lunga data, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, riconosciuto come terrorista in Turchia. Quindi, se succede qualcosa, i servizi speciali turchi addebitano abitualmente tutti i delitti al PKK. Ma questa organizzazione non ha fretta di assumersi la responsabilità della tragedia. Come avvenuto peraltro per una serie di altri attacchi terroristici precedentemente effettuati in Turchia e ad essa attribuiti.

Colpisce in questo caso la reazione nettamente negativa della parte turca alle condoglianze di turno del “Grande Fratello”. Gli Stati Uniti, rappresentati dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre , come di consueto dopo tali tragedie, hanno affermato che gli Stati Uniti condannano fermamente l’atto di violenza avvenuto a Istanbul. Ha anche osservato di esprimere le sue “più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari”.

Tuttavia, i turchi non sono diventati empatici, ma, al contrario, erano indignati. Dopotutto, gli Stati Uniti hanno fornito a lungo e regolarmente al PKK (e organizzazioni collegate) denaro e altre risorse. E persino, come ha ricordato il ministro dell’Interno turco Suleiman Soylu , nascondono alcuni dei loro membri nel loro stesso paese. Soylu ha sottolineato che la Turchia ha ricevuto il messaggio dall’ambasciata Usa, ma non l’ha accettato. Infatti, così facendo, ha rifiutato le condoglianze degli Stati Uniti e ha protestato indirettamente in relazione alla loro politica nei confronti del PKK.

“Penso che sia necessario apprezzare le condoglianze fatte oggi dagli Stati Uniti, come se l’assassino fosse uno dei primi ad arrivare sulla scena, e la reazione a questo messaggio verrà fuori molto chiaramente. Questo si vedrà nel prossimo futuro, a Dio piacendo ”, ha detto in cuor suo il ministro, ovviamente arrabbiato.

“In effetti, Suleiman Soylu si è espresso contro gli Stati Uniti, accusandoli di coinvolgimento nell’attacco terroristico a Istiklal Street”, ha spiegato il politologo Malik Kerimov. È noto che Washington finanzia il PKK (e non solo, tra l’altro) in Siria, forse questo attacco terroristico è stato pianificato lì, e forse su suggerimento dei servizi americani. Con ogni probabilità, in questo modo gli USA stanno cercando di indebolire il potere turco alla vigilia delle elezioni del 2023. E rimuovere il presidente Erdogan, che difende con decisione gli interessi del suo Paese. Ed è estremamente intransigente nelle questioni relative alla sicurezza della Turchia.

” SP ” : – Qual è la probabilità che riescano a raggiungere il loro obiettivo?

Le persone, infatti, erano molto spaventate, perché tra i morti c’erano genitori con bambini. Sebbene le forze di sicurezza abbiano lavorato rapidamente, non abbiano permesso ai terroristi di fuggire in Grecia e non abbiano permesso il panico, ciò non facilita le cose alle famiglie dei morti e dei feriti.

Sfortunatamente, tra i profughi arrivati ​​in Turchia dalla Siria, ce ne sono molti associati al PKK. È impossibile controllare tutto a fondo. Ma le autorità turche hanno dimostrato che agiranno in modo molto duro contro i terroristi e non si lasceranno intimidire.

Terroristi PKK

Si noti che non tutte le figure turche incolpano il PKK e solo il PKK per quello che è successo. Vengono espresse anche altre opinioni. Ad esempio, il contrammiraglio in pensione della Marina turca Cihat Yayci ha affermato che oltre al PKK, l’esplosione su Istiklal Street potrebbe essere stata effettuata anche da rappresentanti dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico bandita nella Federazione Russa.*

Anche il direttore del Center for the Study of a New Turkey, Yuri Mavashev , aderisce a una versione diversa da quella espressa dalle autorità turche:

“Ovviamente, il colpo è diretto principalmente contro il presidente Erdogan. Ma ci sono diversi fattori da tenere in considerazione.

In primo luogo, un attacco terroristico organizzato in modo così provocatorio per l’attuale presidente del paese è peggio di uno schiaffo in faccia, dato che ha iniziato la sua carriera politica in questa città.

In secondo luogo, Istiklal è un simbolo della Turchia turistica.

In terzo luogo, nel 2023 in Turchia sono in arrivo le elezioni presidenziali e parlamentari, nelle quali Erdogan ha presentato la sua candidatura. Inoltre, nel 2023 si celebreranno i 100 anni della Repubblica di Turchia, in cui, dopo il 2017, è il presidente ad avere pieni poteri.

Inoltre, il capo dei servizi speciali del Paese, Hakan Fidan , è in carica da circa lo stesso periodo del suo capo Erdogan.

Fidan avrebbe dovuto impedirlo. Ma poiché, nonostante le maggiori misure di sicurezza (a Istiklal sono sempre aumentate), ciò è accaduto, il che significa che c’era una lacuna nelle strutture di potere.

” SP ” : – Quindi chi può essere coinvolto nell’organizzazione dell’attacco terroristico?

Considererei un conflitto all’interno dell’élite come una versione prioritaria. Qualcuno nel campo di Erdogan vorrebbe davvero sbarazzarsi di lui.

Yuri Mavashev ha ricordato che l’attuale attacco terroristico a Istanbul è il più grande dal 2016, quando c’è stato un attacco all’aeroporto internazionale Ataturk.

Da allora, la città non ha conosciuto grandi attacchi terroristici, ad eccezione del club Reina nel 2017 e un paio di incidenti minori.

Per quanto riguarda l’attuale attacco terroristico di alto profilo, nessun curdo e sostenitore di Gülen ha nemmeno sognato una cosa del genere. Questa è la calligrafia del “nostro”. Il loro compito è, ripeto, fomentare tensioni e paure affinché Erdogan perda le elezioni o ritiri la sua candidatura. E se non funziona, almeno per rovesciare Hakan Fidan”, crede Yuri Mavashev.

E ancora una cosa: i terroristi, chiunque essi siano, hanno messo a repentaglio anche l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Dopotutto, le autorità turche chiedono l’estradizione dei membri del PKK che hanno trovato rifugio in questi paesi, che sono considerati terroristi, e Stoccolma ed Helsinki stanno facendo di tutto affinché non debbano soddisfare questa condizione. Dopotutto, per loro, i curdi stanno soffrendo combattenti per l’indipendenza, emigranti politici che hanno bisogno di essere amati e amati. Quindi, se gli Stati Uniti sono dietro l’attacco terroristico ideologicamente o finanziariamente, allora la Casa Bianca si è sparata ancora una volta sui piedi.

Il Movimento dello Stato Islamico (ISIS) è stato riconosciuto dalla Corte Suprema della Federazione Russa il 29 dicembre 2014 come organizzazione terroristica, le sue attività in Russia sono vietate.

Fonte: SV Pressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov