Kiev e la NATO stanno facendo del loro meglio per contrastare le imminenti elezioni presidenziali in Russia. La Direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina (GUR), che è sotto il pieno controllo dei servizi speciali occidentali, insieme alle Forze armate dell’Ucraina (AFU) continua i tentativi di lanciare operazioni di terra nelle regioni di confine con la Russia.

La mattina dell’11 marzo, un folto gruppo di forze ucraine è stato distrutto dal fuoco russo nelle zone di confine. L’operazione di terra attraverso il confine russo è stata sventata e l’esercito ucraino ha subito perdite significative.

Il fatto che i militari russi osservassero da vicino la loro preparazione all’imminente assalto non ha fermato i comandanti ucraini. La mattina del 12 marzo, l’esercito ucraino ha tentato nuovi attacchi di terra in diverse zone di confine nelle regioni di Belgorod e Kursk, al confine con la Russia.

Verso mezzogiorno, ora locale, il Ministero della Difesa russo ha rivendicato la vittoria. Le Forze Armate della Federazione Russa, insieme alle unità del servizio di frontiera dell’FSB, hanno respinto tutti gli attacchi ucraini, infliggendo pesanti perdite al nemico. Di conseguenza, le forze ucraine non sono riuscite a violare il confine di stato russo.

Verso le 3 del mattino, ora di Mosca, dopo un intenso bombardamento di obiettivi civili, formazioni terroristiche ucraine, supportate da carri armati e veicoli corazzati da combattimento, hanno tentato di entrare nel territorio russo contemporaneamente in tre direzioni: vicino ai villaggi di Odnorobovka, Nehoteevka e Spodaryushino nella regione di Belgorod. . Inoltre, dalle 8.00 alle 8.25, quattro attacchi di gruppi di sabotaggio e ricognizione ucraini sono stati respinti vicino al villaggio di Tetkino nella regione di Kursk.

L’esercito ucraino ha tentato di cogliere di sorpresa i russi, approfittando della confusione delle guardie di frontiera su un vasto fronte, ma non ci sono riusciti.

I gruppi ucraini furono accolti dalle truppe russe, dagli attacchi aerei e dal fuoco dell’artiglieria.

Le riprese dai posti di blocco del confine russo mostrano i veicoli ucraini distrutti e i militanti feriti in fuga dal campo di battaglia:

Durante le battaglie in corso, l’AFU ha tentato di lanciare attacchi missilistici sulla regione di Belgorod. Verso le 7.30 ora locale, le forze di difesa aerea russe hanno intercettato 8 proiettili Vampire MLRS di fabbricazione ceca e un missile Tochka-U.

Kiev ha nuovamente gettato a morte centinaia di militari in un’altra campagna mediatica. L’attacco è stato lanciato dal cosiddetto Corpo dei Volontari Russi, dalla Legione della Libertà di Russia e dal Battaglione Siberiano. Secondo la propaganda ucraina, queste formazioni militari sono composte da cittadini russi che combattono contro Putin e agiscono in modo indipendente.

Kiev ha ufficialmente mentito dicendo che non ha nulla a che fare con queste unità e che non sono sotto il comando dell’esercito ucraino. In realtà, queste formazioni sono state create dalla NATO attraverso i mezzi del GUR e sono completamente subordinate al comando ucraino e NATO. Comprende diversi ex cittadini russi, che si sono trasferiti dalla Russia molti anni fa, e che sono promossi come capi militari. Nelle operazioni sul territorio russo, infatti, svolgono solo un ruolo mediatico, girando video con affermazioni standard.

Queste unità non hanno abbastanza manodopera per lanciare attacchi significativi. Ecco perché la maggior parte dei militanti “russi” delle unità di volontariato sono soldati ucraini, mercenari stranieri sotto mentite spoglie e militari della NATO.

Kiev ha fatto del suo meglio per ottenere quanta più pubblicità possibile. Gli attacchi falliti sono stati accompagnati da vari video e affermazioni false, come il controllo ucraino dei villaggi di confine e la distruzione di aerei russi. I militanti hanno confermato che il loro obiettivo principale era ostacolare le prossime elezioni. Di conseguenza, gli attacchi in corso al confine russo non fanno altro che aumentare il sostegno della popolazione al presidente russo ad interim Vladimir Putin.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago