AGGIORNATO: Al-Sisi afferma che qualsiasi intervento egiziano in Libia ora ha legittimità internazionale

da Redazione

Il presidente egiziano Abdel-Fattah El-Sisi ha dichiarato sabato che qualsiasi intervento diretto egiziano in Libia avrebbe legittimità internazionale a questo punto.

Il presidente ha reso la dichiarazione in un discorso televisivo mentre ispezionava la zona militare occidentale dell’Egitto accompagnata dai capi e dagli anziani delle tribù libiche, dal ministro della difesa egiziano e dal comandante generale delle forze armate Mohamed Zaki, dal capo di stato maggiore Mohamed Farid, nonché leader dei principali rami delle forze armate egiziane.

El-Sisi ha spiegato che qualsiasi intervento in Libia da parte delle forze egiziane “sarebbe guidato dalle tribù libiche” e ha sottolineato che “aspiriamo solo alla stabilità in Libia”.

Ha sottolineato che l’Egitto non ha ambizioni in Libia e desidera solo ripristinare la sicurezza e la stabilità nel paese.

“Non saremo invasori … vogliamo solo una Libia stabile, sicura e sviluppata.”

“Chiediamo alle parti libiche di rispettare le linee attuali e di avviare i negoziati”, ha detto El-Sisi, aggiungendo che “Siria e Al-Jufra della Libia sono considerate la linea rossa per la sicurezza nazionale egiziana”.

Il presidente ha affermato che l’Egitto ha chiesto una soluzione globale in Libia che prevede l’eliminazione delle milizie terroristiche (quelle trasferite dalla Siria) e ha partecipato a conferenze internazionali relative alla Libia e ha sostenuto gli sforzi di risoluzione delle crisi.

El-Sisi ha sottolineato che l’iniziativa della Dichiarazione del Cairo egiziano-libica si è allineata con gli accordi e gli sforzi internazionali per risolvere la crisi libica.

Forze egiziane

La Dichiarazione del Cairo è una nuova iniziativa politica congiunta annunciata all’inizio di questo mese da El-Sisi, al comandante dell’esercito nazionale libico (LNA) Khalifa Haftar, e dal parlamentare libico Aguila Saleh per risolvere la crisi libica e porre fine al conflitto armato nel paese arabo .

L’iniziativa, che è stata accolta con favore da vari paesi stranieri e arabi, impone una risoluzione intra-libica come base per risolvere il conflitto del Paese in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite e degli sforzi passati a Parigi, Roma, Abu Dhabi e, più recentemente, a Berlino.

Durante il suo discorso di sabato, El-Sisi ha messo in guardia contro le interferenze straniere illegali in Libia, che secondo lui non solo peggiorano la situazione della sicurezza in Libia, ma incidono anche sulla sicurezza regionale e internazionale.

“Questi partiti esterni stanno lavorando per violare la sovranità dei paesi arabi, non vogliono stabilità nella regione e contribuire al movimento dei terroristi”, ha detto il presidente.

Un rappresentante delle tribù libiche ha invitato il presidente El-Sisi a proteggere la Libia, dicendo: “A nome delle tribù libiche, chiediamo fortemente che tu protegga la Libia e preservi la sua sovranità e ricchezza a beneficio del popolo libico”.

El-Sisi ha risposto alla chiamata e ha affermato che l’Egitto “è pronto a sostenere i fratelli libici su richiesta”, ed ha espresso la prontezza dell’Egitto a formare e armare i giovani tribali libici sotto la supervisione dei leader delle tribù libiche.

All’inizio del suo discorso, il presidente ha sottolineato che è diventato indispensabile per le forze armate egiziane essere pronti alla luce dell’instabilità che prevale nella regione.

“Apprezzo e apprezzo gli sforzi delle forze armate nel proteggere la frontiera occidentale”, ha detto.

Durante il suo giro di ispezione nella zona militare occidentale dell’Egitto, El-Sisi ha affermato che l’esercito egiziano è uno dei più forti della regione e che è un esercito saggio che protegge, non minaccia.

L’esercito egiziano è il nono più potente al mondo, secondo la classifica della forza militare del Global Firepower Index del 2020.

“Il nostro esercito è in grado di proteggere la sicurezza nazionale dell’Egitto”, ha detto il presidente, “dentro e fuori i confini della patria”.

Nota: Quello di Al Sisi è di fatto un ultimatum al governo di Al-Serraj ed alle forze che lo proteggono (Turchia di Erdogan) di non varcare la frontiera di Sirte, considerata una linea rossa, in quanto le forze egiziane sono pronte ad intervenire.

Fonte: Al Ahram

Traduzione: Luciano Lago