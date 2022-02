Aggiornamento in Israele: focolaio di casi di “vaccino”.

di Sebastian Renault .

La situazione è peggiore che mai in Israele (al 2 febbraio 2022), il Paese laboratorio per eccellenza per il resto del mondo: “L’ 80% dei casi gravi è vaccinato completamente [raddoppiando o triplicando le dosi] “, dichiara il direttore del Ospedale Ichilov:

• ” “L’80% dei casi gravi di COVID è completamente vaccinato” afferma il direttore dell’ospedale di Ichilov “, Israel National News – Arutz Sheva

Ma fino a che punto la situazione catastrofica descritta dal direttore dell’ospedale di Ichilov si riflette nei dati ufficiali di riferimento nazionali? Impossibile nascondere qui che il numero dei nuovi contagi dichiarati e dei decessi accertati è significativamente più alto tra i “vaccinati” che tra i “non vaccinati”:



Tali dati sono chiaramente incompatibili con un vaccino che non solo sarebbe degno di questo nome, ma sarebbe comunque efficace… Oltre a indurre una carenza di anticorpi neutralizzanti (problema di cui ci siamo occupati di recente in ” Covidismo: la religione della scienza illusione e il nuovo attacco contro le persone”), questa biotecnologia sperimentale sta ora danneggiando l’immunità adattativa e innata delle popolazioni iniettate più volte in tutto il mondo.

Questi sono coinvolti in un circolo vizioso di continue reinfezioni…

Quello a cui stiamo assistendo, come dimostrano i dati più ufficiali, non è per nulla naturale.

La mistificazione della “vaccinazione” è evidente oggi. Non c’è spazio per una scappatoia relativista che rivendica diverse “interpretazioni” delle figure. C’è unanimità nei dati ufficiali, anche se trasmessi da agenzie di stampa che cercano di camuffare il più possibile il loro significato manifesto.

È urgente svegliarsi!

Fonte: Reseau Intermational

Traduzione: Gerard Trousson