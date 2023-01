Aggiornamento Campagna di abbonamenti e sostegno a Controinformazione.info

Inserito alle 19:15h in da Redazione in Abbonamenti

Prosegue la nostra campagna di sostegno e abbonamenti a Controinformazione.info per il nuovo anno 2023.

Sono in lista nuovi testi che vanno ad arricchire la Libreria di Controinformazione riservata agli abbonati.

Fra questi segnaliamo “L’Altra Storia d’Italia” di Lamberto Raimondini, “Blackout” di Ilaria Bifarini, “Medio Oriente” di Salvo Ardizzone.

Per gli abbonamenti si ricorda che la quota minima corrisponde a euro 35.00 che consente la spedizione di un libro a scelta della redazione (secondo disponibilità).

Biblioteca di Controinformazione.info



Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi:

IBAN: IT 76C 05387 12902000000794517 presso BPER, Filiale di Modena, intestato a Luciano Lago.

In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 – ( Per invio tramite PayPal riferimento: luciano.lago474@gmail.com ).

Ringraziamo tutti i lettori che fino ad oggi ci hanno seguito e fornito il loro sostegno.

In particolare i nostri ringraziamenti vanno alla Sig.ra. Giuliana F., al sig. Mario Carlo C. ed a Gianbattista S., a Daniele P., Mauro P. e Fernando T. ed a tutti gli altri.

P.S. Si ricorda nuovamente di trasmettere indirizzo di spedizione postale.