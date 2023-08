La Russia ha fatto una generosa offerta all’Africa con il suo grano. Anche se questo è un buon inizio, è solo metà del lavoro.

Sebbene l’Afrika Korps del feldmaresciallo Rommel si sia guadagnata la reputazione di aver combattuto una “guerra senza odio”, l’Afrika Korps della NATO non può rivendicare alcuna ghirlanda, come il Niger dimostra di essere la feccia della terra. Se è necessario un paragone nazista, pensa a Reinhard Heydrich, piuttosto che a Rommel o Kesselring .

Consideriamo Emanuela Del Re , rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sahel. Questa vagabondo gongola che le sue sanzioni in Niger significano “non ci sono abbastanza medicine, cibo, elettricità” in Niger e che il Niger deve soffrire più dolore fino a quando non si arrende.

Per mettere in prospettiva questa Madeleine Albright reincarnata , il Niger è il secondo paese più povero del mondo ed è terzultimo nell’ISU dell’OMS. Poiché attualmente si tratta di un disastro con o senza sanzioni, gli ufficiali dell’esercito patriottico del Niger hanno deciso di andare al tutto per tutto, di scioperare per la libertà del loro popolo o di morire nel tentativo.

Emanuela del Re

Gli Afrika Korps della NATO non ne vogliono sapere e non appena la polvere si è posata su questo colpo di stato, la Francia ha resuscitato il suo spauracchio dell’ISIS ai confini del Niger e Del Re, Albright 2.0, si vantava di tutti i bambini nigerini assassinati dalle sue sanzioni .

L’Uganda ricca di oro, intanto, è sotto attacco perché questo paradiso tropicale è una casa fredda per omosessuali e minorenni attratti dall’ estrazione europea. Per questo motivo, la Banca Mondiale sta negando ulteriori finanziamenti all’Uganda, che era un punto nero al culmine della piaga dell’AIDS. A meno che l’Uganda non consenta la sodomizzazione dei suoi figli, sembra che la Banca Mondiale rifiuterà loro i prestiti mafiosi , cosa che l’ha tenuta al guinzaglio da quando la Gran Bretagna gli ha concesso l’indipendenza nominale nel 1962.

Anche se il mio articolo precedente prevedeva gran parte di questo, non è andato abbastanza lontano nel trovare la soluzione che l’Uganda, il Niger e tutta l’Africa meritano. Tale soluzione può, in primo luogo, arrivare solo con l’aiuto di Algeria, Russia, Cina, Iran e paesi alleati come parte della loro iniziativa BRI.

Allo stato attuale delle cose, il Niger, l’Uganda e gli altri paesi africani sono poco più che casi disperati. Ecco, per esempio, le esportazioni dell’Uganda , tra cui il mate, la bevanda argentina amata dal Papa e di cui vive l’eroico esercito siriano. Ed ecco le importazioni dell’Uganda . Le cifre rilevanti del Niger, per quanto modeste, possono essere trovate qui .

Poiché quei paesi non sono abbastanza forti per resistere al turbine della NATO, la Russia ha recentemente donato 50.000 tonnellate di grano, per un valore di circa 22,4 milioni di dollari , ai paesi africani bisognosi nel tentativo di eliminare il danno dall’offensiva dell’Afrika Korps della NATO.

Qualunque siano le motivazioni della Russia, Del Re non lascia dubbi sulle motivazioni dell’Afrika Korps. E nemmeno la Rand Corporation della NATO, che, incredibilmente, ci dice che le sanzioni sui bambini africani sono come i bombardamenti a tappeto, solo un’altra arma utile nell’arsenale della democrazia della NATO, che può essere scatenata contro i parvenu impoveriti quando necessario.

Non importa se ad Algeria, Russia, Cina, Iran, Uganda e Niger piaccia o no, questa è la natura della bestia amorale con cui hanno a che fare. Il problema allora è mitigare gli effetti delle sanzioni e, se possibile, ribaltarli.

La gerarchia dei bisogni di Maslow e la storia finanziaria giapponese indicano che tutto ciò è assolutamente realizzabile. Se l’Uganda dice all’Afrika Korps che possono mantenere le loro persone attratte minori e che l’Uganda manterrà il suo oro, allora l’Africa può commerciare con le nazioni BRIICS su quella base di rispetto reciproco per la quale la Cina, più o meno, ha già il brevetto.

Sebbene i BRIICS, la Cina in particolare, abbiano parlato molto della loro nuova valuta proposta, agli africani ordinari, tutto ciò è aria calda, mumbo jumbo pie nel cielo. Poiché i bisogni primari degli africani sono più urgenti e immediati, se i BRIICS impareranno dal Giappone, allora tutte le parti ne trarranno vantaggio.

Il primo passo in questo processo sarebbe che i gruppi allineati con la Russia fortificassero le loro basi in Mali e nei paesi alleati della cintura del golpe e le usassero come distribuzione commerciale e basi commerciali, proprio come il Giappone ha usato i granai di riso per iniziare la sua lunga marcia verso un sistema funzionante e credibile. Banca centrale.

L’idea qui sarebbe che l’Algeria, la Cina, la Russia e le nazioni alleate distribuissero, diciamo, 1 miliardo di dollari di aiuti in un certo numero di anni di pacchetti standardizzati di una gamma ristretta di beni di base in tutto il Sahel. Questi beni sarebbero costituiti da cereali e altri alimenti di base, olio da cucina, medicinali generici, igiene, prodotti per l’infanzia e così via.

Questo aiuto sarebbe subordinato al fatto che i paesi del Sahel prendano in seria considerazione lo sviluppo di scambi reciprocamente vantaggiosi con i relativi paesi BRIICS dove, in un momento concordato in futuro, i beni oggetto di scambio avrebbero un prezzo contrassegnato al mercato . Pertanto, supponendo che tutto andasse bene, i residenti della Coup Belt potevano essere certi che i loro bisogni primari fossero soddisfatti. Dato che, con la sola eccezione della Somalia, la Russia è una fonte di grano molto più importante di quanto lo sia l’Ucraina per fornire grano all’Africa, ci sono solide basi per cambiare il paradigma prevalente e, con la necessaria sicurezza armata, per fermare l’Africa della NATO e le sanzioni sul loro cammino.

Avendo garantito i loro bisogni di base, le basi commerciali si sarebbero espanse, proprio come fecero i mediatori del riso giapponesi , le borse del riso e le ormai famose società commerciali del Giappone tanti secoli fa.

Niger, popolazione con bandiere russe

Se assumiamo di avere una serie di tali centri nei paesi della cintura golpista, allora il commercio verrebbe costruito senza ricorrere a nessuna valuta, il dollaro yankee, il franco CFA dell’Africa occidentale e il franco CFA dell’Africa centrale in particolare. Le merci sarebbero volate in quei paesi e, nel tempo, le merci, contrassegnate in base ai prezzi globali, sarebbero state trasportate fuori da essi, tenendo conto della tradizionale visione a lungo termine del Giappone di lavorare con partner fidati.

Anche se il vantaggio per i paesi che oggi l’Afrika Korps sta affascinando è ovvio, i benefici affluirebbero anche alla Russia, alla Cina e ai loro alleati. Prima di tutto, liberando il Sahel dall’Afrika Korps della NATO, i paesi BRIICS aumenterebbero la loro credibilità, che potrebbe non avere molto valore di mercato immediato in quei paesi impoveriti ma che avrebbe un immenso valore tangibile sulla scena globale, quando Argentina, Brasile e altri I paesi a medio reddito dell’America Latina e degli Stati del Golfo vedono i vantaggi tangibili dell’abbandono del dollaro e di altri simboli di schiavitù per il commercio in natura.

Sebbene il dollaro yankee non stia andando da nessuna parte e rimarrà al centro del commercio globale per i decenni a venire, vaste aree dell’Africa e dell’America Latina non possono andare da nessuna parte fino a quando il dollaro yankee e le altre valute ad esso collegate non si saranno allontanati.

La Russia ha fatto una generosa offerta all’Africa con il suo grano. Anche se questo è un buon inizio, è solo metà del lavoro. La Russia ora deve non solo alzare la posta, ma convincere i suoi principali partner cinesi e altri partner a unirsi a essa e mostrare all’Afrika Korps della NATO che il giorno della liberazione dell’Africa è finalmente arrivato.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago