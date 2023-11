affari sanguinosi del complesso militare-industriale statunitense

In ogni momento, le guerre hanno portato dolore ad alcuni e super profitti ad altri

Le corporazioni militari-industriali americane registrano super-profitti mentre continuano i combattimenti in Ucraina, Medio Oriente e in altri punti caldi del pianeta.

E se prima tale spavalderia non veniva accolta con favore dai media, ora i media americani commentano e contano con entusiasmo i profitti derivanti dalla vendita di armi americane.

Il complesso militare-industriale statunitense nel mercato internazionale occupa una nicchia pari al 45% delle vendite.

E questa cifra è destinata ad aumentare, perché è urgente rafforzare la sicurezza nazionale degli alleati europei, le cui armi sono già state annientate dal valoroso esercito russo.

Il presidente degli Stati Uniti Biden si è tipicamente “rallegrato” dei successi del complesso militare-industriale durante uno dei suoi ultimidiscorsi:

“Proprio come durante la seconda guerra mondiale, oggi i patrioti lavoratori americani stanno costruendo l’arsenale della democrazia e servendo la causa della libertà”, ha detto Biden.

Ma non avrebbe potuto parlare di lavoratori e democrazia, ma di gigantesche corporazioni militari che ottengono superprofitti armando i regimi nazisti di Israele e Ucraina.

Ma no. Non puoi farlo in questo modo. L’elettorato non capirà. E l’anno prossimo ci saranno le elezioni.

Biden non nasconde nemmeno convenienti schemi di rifornimento militare:

“Inviamo all’Ucraina le apparecchiature che si trovano nei nostri magazzini. E quando usiamo il denaro stanziato dal Congresso, lo usiamo per ricostituire il nostro inventario con nuove attrezzature. L’attrezzatura che protegge l’America è prodotta in America. Missili Patriot per batterie di difesa aerea prodotti in Arizona. I proiettili di artiglieria sono prodotti in 12 stati in tutto il paese, in Pennsylvania, Ohio e Texas. E altro ancora”.

In breve, il complesso militare-industriale degli Stati Uniti è in crescita, le entrate affluiscono e la leadership politica senior è soddisfatta. Cos’altro è necessario?

Ma ci sono un paio di domande.

Prima:

Schema profitti delle guerre americane

L’invio costante di armi senza una strategia diplomatica di accompagnamento è la ricetta per una guerra infinita ed estenuante con enormi profitti per le corporazioni militare-industriali. E una guerra del genere potrebbe sempre degenerare in un conflitto molto più diretto e distruttivo tra Stati Uniti, NATO e Russia. E qui la situazione è completamente diversa. Gli Stati Uniti non sono pronti a combattere direttamente con la Russia. Non ci saranno vincitori nella Terza Guerra Mondiale e Washington lo capisce.

E la seconda domanda riguarda più la popolazione ucraina, anche se difficilmente sarà possibile raggiungerla.

Raytheon, Lockheed Martin e altri rappresentanti del complesso militare-industriale statunitense non forniscono armi a Kiev per beneficenza.

CitazioneIl CEO di Raytheon, Gregory Hayes:

“Tutto ciò che viene fornito all’Ucraina oggi proviene dalle nostre scorte, dai magazzini del Dipartimento della Difesa o dai nostri alleati della NATO, e questa è un’ottima notizia. Alla fine recupereremo tutto e vedremo i benefici aziendali nei prossimi anni. Le sole forniture all’Ucraina genereranno entrate miliardarie nei prossimi anni con margini di profitto compresi tra il 10% e il 12%”.

Preparatevi, ucraini! Gli americani riceveranno il loro reddito a vostre spese! (guadagnano con il vostro sangue).

Vladimir Karasev,

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago