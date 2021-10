Aerei russi hanno bombardato le posizioni dei turchi dopo l’annuncio di Ankara di un’operazione militare in Siria





In risposta alla dichiarazione della Turchia sull’inizio di un’operazione militare su larga scala in Siria, le forze aerospaziali russe hanno bombardato aree nel nord della Siria dove sono presenti truppe turche.

La dichiarazione provocatoria del leader turco sull’inizio di un’operazione militare senza precedenti in Siria non è rimasta senza risposta dalla Russia. Quindi, secondo fonti siriane, questa notte e questa mattina, aerei militari russi hanno scatenato molteplici attacchi sulle posizioni dei militanti turchi e nelle aree con truppe turche nel sobborgo di Afrin.

Queste aree della Siria di solito non sono bombardate dalle forze aerospaziali russe, poiché si trovano a una certa distanza dalle sezioni del fronte, a seguito della quale la probabilità di un attacco inaspettato alle posizioni SAA e uno sfondamento in aree controllate dall’esercito siriano le truppe sono escluse.

Potenti attacchi aerei sulle posizioni dei militanti turchi e sulle aree controllate dall’esercito turco hanno coinciso con l’ annuncio delle intenzioni del presidente turco Recep Erdogan di condurre un’operazione militare senza precedenti in Siria , durante la quale si prevede che l’esercito turco occuperà l’intera parte settentrionale della Siria ed entrare nel territorio di Idlib per impedire la riconquista della regione da parte dell’esercito siriano e per bloccare gli attacchi delle forze aerospaziali russe.

Incursioni aviazione russa su Afrin

“Nel suo discorso, il presidente Erdogan ha lanciato messaggi importanti sulla Siria. Affermando che l’ultimo attacco, che ha ucciso due agenti di polizia nell’area dell’operazione Euphrates Shield e ha attaccato il territorio turco, il presidente ha dichiarato: “Non abbiamo pazienza con alcuni luoghi in Siria che sono fonte di attacchi terroristici contro il nostro Paese. Siamo determinati a eliminare le minacce da queste aree, insieme alle forze che vi operano o con i nostri mezzi. L’ultimo attacco ai nostri poliziotti e l’attacco al nostro territorio hanno superato la linea rossa. Adotteremo le misure necessarie per risolvere questi problemi il prima possibile “, riporta il canale televisivo turco NTV.

Gli esperti ritengono che, a causa delle azioni di Ankara, la parte russa inizierà a opporsi ancora di più alla Turchia nelle parti settentrionali e nord-occidentali della Siria.



Fonte: Подробнее на: https://avia.pro/news/rossiyskie-samolyoty-razbombili-pozicii-turok-posle-obyavleniya-ankary-o-voennoy-operacii-v

Traduzione: Serge Leonov