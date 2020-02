Aerei militari turchi hanno cercato di penetrare nello spazio aereo siriano, ma questo gli è stato impedito dai caccia Sukhoi russi.

da Redazione

Lunedì 10 febbraio, come riporta il portale di notizie cinese “Sohu”, citando le proprie fonti.

Secondo i media, l’incidente è avvenuto pochi giorni fa nella provincia di Aleppo. La fonte afferma che gli F-16 turchi intendevano colpire le posizioni dei militari siriani nella zona di de-escalation di Idlib, che include parte della provincia di Aleppo.

A questo proposito, i caccia da combattimento russi Su-35 sono decollati dalla base aerea di Hmeimim e hanno contrastato i tentativi di un attacco aereo turco.

“I jet russi Su-35 in realtà hanno bloccato l’ingresso degli F-16 turchi nello spazio aereo siriano, impedendo loro di attraversare il confine dello spazio aereo. Alla fine i piloti turchi sono stati costretti a ritirarsi ”, ha detto la fonte citando la pubblicazione.

Vale la pena notare che non esiste una conferma ufficiale dell’incidente.

Base russa di Hmeimin in Siria

Le forze aereo spaziali russe esercitano di fatto il controllo dello spazio aereo siriano e non consentono l’ingresso in tale spazio agli aerei da guerra di altre potenze. Sono stati segnalati, oltre all’ultimo incidente con gli aerei turchi, altri tentativi di aviogetti israeliani di entrare nello spazio aereo siriano, frustrati dai caccia russi che si levano in volo dalle basi in Siria per intercettare e bloccare tali tentativi.

https://news-front.info/2020/02/10/vks-rossii-pomeshali-tureczkim-istrebitelyam-vojti-v-vozdushnoe-prostranstvo-sirii/

Fonte: Press Tv

Traduzione: L.Lago