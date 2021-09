Aerei militari russi hanno distrutto un folto gruppo di terroristi filo turchi nella provincia siriana occidentale di Idlib.

I terroristi sostenuti dalla Turchia si sono diretti dal sud di Idlib verso il confine siriano-turco, credendo che questo avrebbe impedito gli attacchi degli aerei militari russi. Tuttavia, si è scoperto che i militanti erano intrappolati, poiché l’aviazione russa li ha rilevati e li ha eliminati con potenti attacchi aerei vicino alla città di Yisr al Shugur. Si può parlare di centinaia di militanti uccisi o feriti e decine di equipaggiamenti militari distrutti. Ciò semplificherà notevolmente l’operazione offensiva dell’esercito siriano a Idleb.

Nelle fotografie si possono vedere i momenti degli attacchi nell’area degli insediamenti di Bibat, Kafr Vitar e Inkizik, situata a sud della strada M-4, a ovest della città di Yisr al Shugur. Un folto gruppo di terroristi è caduto nella trappola e l’aviazione militare russa ha utilizzato bombe termobariche , che hanno permesso di ottenere il massimo effetto dannoso.

Al momento, ci sono alcune informazioni secondo cui le forze terroristiche hanno pianificato di riorganizzarsi nell’area per impedire all’esercito siriano di attaccare da ovest. Ora, quando le principali forze terroristiche saranno state distrutte, la cattura di questa regione da parte dell’esercito siriano sarà un problema minimo.

In precedenza, si è appreso che Damasco ha avvertito Ankara della necessità di evacuare le truppe turche dal sud di Idlib a causa dell’operazione militare pianificata e ha sottolineato che altrimenti la Siria non sarebbe stata responsabile delle perdite nei ranghi dell’esercito turco. .

D’altra parte, l’esercito russo ha ucciso diversi leader dei militanti filo-turchi nell’Idleb siriano con un attacco ad alta precisione.

Diverse ore fa, l’esercito russo ha attaccato diversi leader dei militanti turchi nella provincia siriana di Idleb. A seguito di un attacco ad alta precisione, l’auto su cui guidavano i leader dei gruppi terroristici filo-turchi è stata distrutta.

Un drone kamikaze “Lancet” (presumibilmente un Lancet-3) è stato utilizzato per colpire il veicolo in movimento, senza lasciare ai militanti alcuna possibilità di fuga.

In un video, un drone può essere visto durante un volo a bassa quota. Apparentemente, l’esercito russo ha rintracciato specificamente i leader dei terroristi e, dopo averli identificati, il loro veicolo è stato distrutto dal drone. Di conseguenza, almeno due dei militanti a bordo dell’auto sono stati uccisi.

Ad oggi, è noto che l’esercito russo utilizza i droni kamikaze della famiglia Lancet in Siria in modo piuttosto attivo. Ciò è evidente in altri attacchi in cui è stato utilizzato lo stesso tipo di drone.

La parte russa non si è ancora pronunciata sulla liquidazione dei leader dei militanti. Probabilmente, l’attacco contro di loro è associato alla prossima operazione offensiva di Russia, Siria e forze filo-iraniane a Idlib.

Grandi forze russe sirane sono dirette verso Idlib e sono decise a chiudere i terroristi inuna sacca senza vie d’uscita.

Fonte: Al Manar

