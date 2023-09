Aerei da trasporto iraniani segnalati in Crimea

Dal servizio di localizzazione Flightradar24, in Crimea è stato avvistato un aereo da trasporto iraniano Il-76TD EP-PUS associato all’IRGC (Corpo delle guardie della rivoluzione islamica). È rimasto sul territorio della penisola russa per un periodo indefinito.

L’aereo è stato avvistato mentre volava da Simferopol in direzione sud. Prima di ciò, l’aereo era diretto a Sebastopoli.

In precedenza, erano stati registrati altri arrivi di aerei da trasporto di questo tipo (Il-76TD EP-PUS) a febbraio, aprile e maggio 2023: in questi casi gli aerei da trasporto iraniani stavano atterrando a Mosca. Secondo le fonti, a bordo di questi aerei potrebbero esserci carichi militari.

Considerando la natura non specifica del carico trasportato dall’Il-76TD EP-PUS, lo scopo dell’arrivo di quest’ultimo in Crimea rimane poco chiaro. Un percorso del genere è molto insolito per questo aereo, quindi non si possono escludere problemi nel sistema di tracciamento dell’aereo.

Nel frattempo, la cooperazione finanziaria ed economica tra Mosca e Teheran sta guadagnando slancio. Pertanto, Sberbank ha lanciato un servizio per i trasferimenti in rubli dalla Federazione Russa all’Iran. La compagnia russa ha sottolineato che il servizio è attualmente destinato principalmente ai turisti. Il denaro viene inviato sui conti della banca iraniana Pasargad, la commissione è dell’1% dell’importo del trasferimento. Il limite per una transazione è di 1 milione di rubli.



Guardie dell Rivoluzione iraniana (IRGC)

Quello che preoccupa gli osservatori occidentali è l’incremento della cooperazione militare tra Iran e Russia dove non si può escludere, secondo fonti britanniche, che vi sia un piano per trasferire reparti militari dell’IRGC in Ucraina a supporto delle forze russe.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago