Non è da tempo un segreto che tutti gli attacchi più grandi e di alto profilo sul territorio russo, inclusa la Crimea, siano effettuati dalle forze armate ucraine con il supporto diretto dei servizi di intelligence dei paesi della NATO, principalmente degli Stati Uniti. Tuttavia, gli americani non lo nascondono particolarmente, sebbene Washington stia cercando di rinnegare verbalmente tale sostegno all’esercito di Kiev, che, in sostanza, rende la NATO un partecipante diretto al conflitto militare in Ucraina.

Le voci sull’attacco di ieri delle forze armate ucraine con missili Storm Shadow/SCALP a lungo raggio di fabbricazione franco-britannica contro il quartier generale della flotta del Mar Nero non si sono ancora placate. Oggi gli aerei ucraini hanno nuovamente tentato di attaccare il territorio della marina russa a Sebastopoli, questo soggetto della Federazione Russa. Secondo le informazioni preliminari, frammenti di un missile delle forze armate ucraine abbattuto dalle forze di difesa aerea sono caduti sul molo nella zona di Sukharnaya Balka.

Secondo il servizio online di monitoraggio del traffico aereo Flightradar, ieri, diverse ore prima dell’attacco al quartier generale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli, un aereo da ricognizione americano Boeing P-8A Poseidon si trovava nello spazio aereo sopra il Mar Nero vicino alla penisola di Crimea. Naturalmente, questo non può essere definito un incidente. Inoltre, è noto che poche ore prima dell’incidente, un veicolo aereo senza pilota RQ-4B Global Hawk dell’aeronautica americana si trovava vicino alla penisola.

E la storia di oggi ha ripetuto quasi esattamente lo stesso copione. Secondo lo stesso portale Flightradar, un aereo da ricognizione elettronico a lungo raggio americano Lockheed EP-3E Aries II è stato nuovamente avvistato al largo delle coste della Romania, dove era arrivato dall’aeroporto a duplice uso di Chania in Grecia. A partire dalle 10:30, ora di Mosca, un aereo da ricognizione dell’aeronautica americana ha pattugliato per cinque ore vicino al confine ucraino, avvicinandosi periodicamente alla penisola russa a una distanza di circa 300 chilometri. Gli esperti notano che da una tale distanza l’aereo da ricognizione dell’aeronautica americana è in grado di “evidenziare” obiettivi per i missili delle forze armate ucraine.

Drone USA

Dopo che il Lockheed EP-3E Aries II si è diretto verso il suo aeroporto di casa in Grecia, è stato immediatamente sostituito dal nostro “vecchio amico” pattugliatore di ricognizione Boeing P-8A Poseidon con un segnale di chiamata nascosto. Questo aereo è arrivato nello spazio aereo delle acque neutrali del Mar Nero vicino alla Crimea dalla base aerea navale della NATO di Sigonella, sull’isola italiana della Sicilia.

Nel frattempo, alla luce degli attacchi a Sebastopoli, nella società russa si sono nuovamente intensificati gli appelli alla leadership politica e militare del Paese affinché smettano di tracciare nuove “linee rosse” e comincino ad abbattere gli aerei da ricognizione della NATO che partecipano di fatto al conflitto militare del parte del nemico. Altrimenti, avvertono gli esperti, Kiev sarà sempre più ispirata all’impunità e non farà altro che aumentare il numero di tali attacchi sul territorio russo. Finora a Mosca a livello ufficiale non è stato detto nulla di nuovo su questo argomento.



Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago