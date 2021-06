Aerei da guerra russi “monitorano” la Portaerei Queen Elizabeth in Siria





Questo avviene dopo che aerei russi hanno sparato colpi di avvertimento e lanciato bombe vicino all’HMS Defender nelle acque al largo della Crimea.

Aerei da guerra russi sono arrivati ​​in Siria per “monitorare” la britannica HMS Queen Elizabeth mentre la nave inizia le pattuglie al largo della costa del paese arabo dove sono posizionate le basi russe.

I tre bombardieri supersonici Tu-22M3 Backfire della Russia trasportano missili Kh-22 soprannominati “killer di portaerei”, che sono in grado di eliminare navi a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti.

Anche due caccia MiG-31K armati con missili antinave Kinzhal (“pugnale”) sono arrivati ​​venerdì alla base aerea di Khmeimim del paese arabo.

Il ministero della Difesa russo ha confermato che “monitorerà” la HMS Queen Elizabeth e le navi associate, secondo quanto riportato dal Sunday Times .

Boris Johnson aveva difeso la rotta mantenuta dalla nave da guerra del Regno Unito attraverso le acque “russe” mentre le tensioni con Mosca si intensificano.

Tuttavia, secondo quanto riferito, il Ministero della Difesa del Regno Unito (MoD) ha anche schierato velivoli radar a lungo raggio per proteggere la portaerei da 60.000 tonnellate.

Gli aerei di allerta precoce della RAF AWACS sono nomi in codice Nato 30 e Nato 31 e sono stati lanciati da RAF Waddington la scorsa settimana per creare un “anello d’acciaio” attorno alla nave, secondo The Sunday Express .

Bombardieri russi TU-22 M3 in volo sul Mediterraneo a difesa della Siria e delle basi russe

Un portavoce del Ministero della Difesa ha dichiarato: “Il Carrier Strike Group del Regno Unito sta attualmente intraprendendo missioni contro Daesh (?) dal Mediterraneo orientale nell’ambito del mandato di lunga data dell’Operazione Shader e a sostegno dell’operazione statunitense Inherent Resolve.

“Un certo numero di navi e aerei militari di altre nazioni stanno conducendo le proprie esercitazioni e operazioni indipendenti nella regione”.

Tale fase arriva dopo che il passaggio dell’HMS Defender attraverso acque contese a 12 km al largo della costa della Crimea ha causato l’infiammarsi delle tensioni diplomatiche la scorsa settimana, con la Russia che ha affermato di aver sparato colpi di avvertimento e sganciato bombe vicino al cacciatorpediniere Type-45 della Royal Navy.

Il Ministero della Difesa ha contestato questa versione degli eventi e ha descritto il viaggio come “innocente” poiché i cannoni della nave erano coperti e l’elicottero era nel suo gancio.

Il Regno Unito non riconosce la pretesa della Russia sulla regione e Boris Johnson ha affermato che la Crimea “fa parte di un territorio ucraino sovrano”.

I russi hanno reagito duramente a queste dichiarazioni definite una provocazione. Se le navi britanniche non riconosceranno le nostre acque territoriali colpiremo le navi che violeranno i nostri confini.



Nota: I britannici si aggrappano al pretesto di combattere l’ISIS in Siria per giustificare un possibile intervento delle loro forze aeronavali, senza considerare che non esiste alcuna legittimazione per questo intervento sul territorio di uno stato sovrano (la Siria ) dove operano forze siriane e russe contro queste organizzazioni che, come noto, operano con la complicità delle forze della coalizione anglo USA e turchi. La Russia in Siria è un alleato il cui intervento è stato richiesto legittimamente dal governo di Damasco mentre nessuno ha richiesto l’intervento dei britannici e degli statunitensi che mantengono nel paese forze di occupazione illegali nel nord est della zona nord della Siria in sostegno di milizie curde.

Fonte: New.sco.uk.

Traduzione e nota: Luciano Lago