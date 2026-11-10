Aerei cisterna statunitensi abbandonano una base aerea britannica dopo una presunta minaccia iraniana.

Il 9 novembre, le forze armate statunitensi hanno trasferito un gruppo di aerei cisterna per il rifornimento in volo e altri mezzi militari da una base aerea britannica, in seguito a una segnalazione di minaccia legata all’Iran.

Secondo i dati di tracciamento dei voli riportati da Sky News , nove aerei cisterna KC-135 Stratotanker e tre convertiplani CV-22 Osprey sono decollati dalla base RAF di Mildenhall, nel Suffolk, nel corso del 9 novembre.

La maggior parte delle aerocisterne fu trasferita in basi in Germania e Spagna, mentre una fu spostata alla base RAF di Prestwick, in Scozia. I tre Osprey furono trasferiti alla vicina base RAF di Lakenheath.

Il Wall Street Journal è stato il primo a riferire che gli spostamenti erano seguiti a una minaccia proveniente dall’Iran, citando fonti a conoscenza dei fatti.

La natura precisa della minaccia, compresa la sua specificità e imminenza o la sua natura più generica, era ancora oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi, ha riferito il giornale.

Secondo il Wall Street Journal, il livello di sicurezza delle basi RAF di Mildenhall e Lakenheath è stato innalzato al livello Charlie di protezione delle forze armate, il secondo livello di minaccia più alto nel sistema di sicurezza militare statunitense. Tale livello viene utilizzato quando le informazioni di intelligence indicano la probabilità di un’azione terroristica.

Il giornale ha riferito che il Comando europeo degli Stati Uniti si è rifiutato di commentare gli spostamenti specifici, mentre l’aeronautica militare statunitense ha descritto i trasferimenti tra installazioni come operazioni di routine.

Sky News ha riportato separatamente le dichiarazioni della ministra britannica Lucy Powell, secondo la quale il governo rivede costantemente la sicurezza delle basi militari e risponde alle informazioni di intelligence.

Il trasferimento fa seguito a un analogo ritiro dalla base RAF Fairford avvenuto a settembre, quando gli Stati Uniti hanno spostato i loro bombardieri strategici B-1 dalla base in seguito a un incidente di sicurezza verificatosi nei pressi della stessa.

Il 27 settembre, la polizia britannica ha arrestato cinque uomini dopo aver ricevuto segnalazioni di veicoli sospetti che si avvicinavano alla struttura. Un sesto sospetto è stato arrestato alcuni giorni dopo. La base era stata utilizzata dai bombardieri americani per condurre attacchi contro l’Iran.

L’indagine ha successivamente portato all’incriminazione di due cittadini britannici ai sensi del National Security Act il 27 ottobre. Uno è stato accusato di aver aiutato un servizio di intelligence straniero che la polizia antiterrorismo britannica ritiene essere quello iraniano, mentre l’altro è stato accusato di essere entrato in un luogo proibito per uno scopo pregiudizievole per il Regno Unito.

Le autorità antiterrorismo britanniche hanno affermato di ritenere altamente probabile il coinvolgimento dello stato iraniano, mentre Teheran ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Il trasferimento avviene in un contesto di crescenti segnali che indicano come Stati Uniti e Israele si stiano preparando a una rinnovata azione militare contro l’Iran. Washington ha avvertito gli alleati regionali di prepararsi a possibili nuovi attacchi e a una rappresaglia iraniana, mentre alcune fonti hanno riferito che entrambi i Paesi starebbero elaborando piani per un altro attacco.

Fonte: South front Press

Traduzione: Luciano Lago