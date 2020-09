Accordo Israele-Emirati Arabi Uniti: gli Emirati ora sono sotto il controllo di Israele

di Khalil al-Anani (*)

Questa non è un’alleanza tra due stati. È un progetto israeliano per l’egemonia e l’influenza regionale, con finanziamenti e promozione degli Emirati.

L'”accordo di pace” tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele annunciato il mese scorso non può essere interpretato esclusivamente attraverso la lente della normalizzazione; E ‘molto più di questo. La normalizzazione tra i due paesi era in atto da decenni.

Quello che è successo il 13 agosto è stato solo un annuncio ufficiale di questo processo. L’assurdità di definirlo un “accordo di pace” non dovrebbe essere trascurata; non c’era guerra tra Tel Aviv e Abu Dhabi. Piuttosto, ci troviamo di fronte a un’alleanza strategica tra questi due paesi, che mira a cambiare la geopolitica della regione.

Il paradosso è che questa alleanza non è avvenuta tra due partiti uguali con lo stesso potere e influenza politica. Piuttosto, è un’alleanza tra uno schiavo, gli Emirati Arabi Uniti e Israele, il padrone.

Sebbene l’accordo raggiunga alcuni obiettivi per gli Emirati Arabi Uniti, come l’ acquisto di caccia F-35 statunitensi e il sostegno della lobby israeliana a Washington per aiutare a nascondere i suoi crimini in Yemen, Libia, Egitto e altre arene, offre a Israele guadagni senza precedenti.

Israele utilizzerà il suo accordo con gli Emirati Arabi Uniti per raggiungere diversi obiettivi politici, strategici ed economici, che altrimenti non avrebbe mai potuto sognare. L’alleanza rappresenta una svolta psicologica e politica nel muro vecchio di decenni del boicottaggio arabo formale di Israele.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, stanno quindi cercando di sfruttare lo slancio dell’accordo per fare pressione su altri paesi arabi affinché normalizzino le relazioni con Israele, tra cui Arabia Saudita, Bahrein, Oman, Sudan e Marocco. Ci sono state molte speculazioni sul Bahrain in particolare, soprattutto dopo la recente visita di Kushner a Manama.

Israele utilizzerà le sue relazioni con Abu Dhabi per estendere la sua mappa di influenza e sicurezza alla regione del Golfo.

L’accordo trasforma il Golfo in una sfera di influenza israeliana, soprattutto se Oman, Bahrain e Arabia Saudita seguono le orme degli Emirati Arabi Uniti. Alla luce della superiorità militare e dell’intelligence israeliana, tutti i paesi del Golfo saranno sotto l’egemonia israeliana.

Minaccia all’Iran

Attraverso la sua presenza nel Golfo, Israele si troverà al confine occidentale dell’Iran, rappresentando una minaccia esistenziale per Teheran. L’Iran vede la normalizzazione tra Israele e i paesi del Golfo arabo come una cospirazione con grandi rischi per la regione.

I territori degli Emirati Arabi Uniti potrebbero essere utilizzati per spiare l’Iran, mentre Israele potrebbe anche infiltrarsi nella società iraniana sfruttando i contatti con la comunità iraniana negli Emirati.

L’accordo Israele-Emirati Arabi Uniti offre anche l’opportunità agli Emirati Arabi Uniti di diventare un grande mercato per i prodotti israeliani, che potrebbero poi diffondersi nel resto dei paesi del Golfo arabo, in particolare in Arabia Saudita e Bahrein. Secondo il Financial Times , diverse società israeliane sarebbero già state coinvolte nel commercio e negli investimenti ad Abu Dhabi sotto gli auspici di aziende europee, ma ora possono operare apertamente.

Nel frattempo, il fondo di investimento degli Emirati Arabi Uniti Mubadala, che ha un capitale del valore di circa 230 miliardi di dollari, è uno degli investitori più importanti nel settore tecnologico israeliano. Si prevede inoltre che il fondo sovrano da 700 miliardi di dollari di Abu Dhabi contribuirà agli investimenti in Israele.

Nel complesso, il guadagno più significativo di Israele da questo accordo riguarda l’infiltrazione nelle popolazioni arabe e il cambiamento delle menti delle generazioni future, in modo che accettino la pace con Israele, anche senza garantire i diritti del popolo palestinese. E a differenza della fredda pace di Israele con l’Egitto e la Giordania, la pace con gli Emirati Arabi Uniti sarà intima.

Cambiamento delle percezioni

Sembra esserci una generazione di Emirati che accetta la normalizzazione con Israele e la promuove apertamente sui social media, suggerendo un cambiamento nella percezione pubblica dell’occupazione israeliana.

Coloro che seguono vari giovani emiratini su Twitter avrebbero visto segni di un’operazione di lavaggio del cervello negli ultimi anni, con l’obiettivo di giustificare il riavvicinamento degli Emirati Arabi Uniti con Israele, nonostante la sua storia razzista e sanguinosa con i popoli arabi.

In altre parole, non stiamo affrontando un’alleanza tra due stati, ma piuttosto un progetto israeliano per l’egemonia e l’influenza nella regione con finanziamenti e promozione degli Emirati, in cambio di alcuni guadagni temporanei per Abu Dhabi.

È un’illusione per gli Emirati Arabi Uniti credere che questa alleanza diventerà un importante stato regionale, o per il principe ereditario di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed salutarsi come il “nuovo leader del Medio Oriente”, come lo ha descritto Kushner in una dichiarazione al suo arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi con la delegazione israeliana che ha visitato gli Emirati Arabi Uniti la scorsa settimana.

I sondaggi d’opinione nel mondo arabo riveleranno che bin Zayed ei suoi fratelli non sono altro che burattini nelle mani di Israele, che li getterà via dopo aver raggiunto i suoi obiettivi.

*Khalil al-AnaniKhalil al-Anani è Senior Fellow presso l’Arab Center for Research and Policy Studies di Washington DC. È anche professore associato di scienze politiche presso il Doha Institute for Graduate Studies

Fonte: Middle east Eye

