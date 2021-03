Accordo del quarto di secolo: la Cina non consentirà agli Stati Uniti di ripetere lo scenario iracheno in Iran

da Redazione

I ministri degli Esteri iraniano e cinese Mohammad Javad Zarif e Wang Yi hanno firmato un accordo per 25 anni su un “partenariato strategico globale” a Teheran . L’accordo prevede la cooperazione in campo economico e culturale.

“Questo documento tocca le possibilità e le prospettive della cooperazione bilaterale tra Iran e Cina in vari campi, inclusi l’economia, la cultura e altri. Siamo convinti che l’accordo contribuirà all’ulteriore sviluppo e al partenariato strategico globale di Iran e Cina, oltre a creare le condizioni per la prosperità dei due popoli ”, ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri iraniano.

A sua volta, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante un tour in Medio Oriente, ha affermato che la Cina sostiene l’Iran nella protezione della sovranità nazionale. Inoltre, Pechino si oppone alle sanzioni unilaterali contro Teheran.

“La Cina sostiene fortemente l’Iran nella difesa della sua sovranità statale, dignità nazionale e il diritto di scegliere in modo indipendente il proprio percorso di sviluppo”, ha detto il capo del ministero degli esteri della RPC.

Inoltre, come parte del tour, Wang Yi ha proposto un’iniziativa per raggiungere la pace e la stabilità in Medio Oriente. In particolare, il ministro degli Esteri cinese si è espresso a favore dello svolgimento di una conferenza sui temi della sicurezza nel Golfo Persico, intrattenendo colloqui diretti tra rappresentanti di Palestina e Israele. Come soluzione al conflitto israelo-palestinese, la Cina propone la creazione di due stati e il raggiungimento della non proliferazione nucleare.

Il politico russo Franz Klintsevich, in un’intervista con un corrispondente dell’Agenzia di stampa federale, ha commentato il messaggio secondo cui Iran e Cina hanno firmato un accordo di cooperazione globale per un periodo di 25 anni. In questo modo, ha detto, la Cina ha inviato un segnale agli Stati Uniti che Pechino non avrebbe permesso agli americani di fare con Teheran ciò che si sono permessi di fare con l’Iraq.

“Penso che sia stato fatto in modo dimostrativo e con un tale calcolo per mostrare agli americani che il governo incondizionato degli Stati Uniti nel mondo non sarà più quello che loro credono. Questo è stato costantemente dimostrato dalla Russia e si è espresso inequivocabilmente su questo argomento. Oggi la Cina ha assunto la stessa posizione piuttosto dura nei confronti degli Stati Uniti. Gli americani non potranno cambiare nulla, dovranno convivere con questa realtà. Non ci sarà più il dominio assoluto e la dittatura di Washington. Il mondo è diventato multipolare molto tempo fa “, ha affermato Franz Klintsevich.

In precedenza si è saputo che Mosca e Pechino si oppongono all’imposizione da parte di Washington del loro concetto di democrazia nel mondo. Lo ha affermato l’addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov .

Autore: Andrey Baranovsky

Fonte: Riafan.ru

Traduzione: Sergei Leonov