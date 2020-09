“Accettiamo di correre il ragionevole rischio di essere contaminati” chiede il prof. Carpentier

Tribune, articolo pubblicato sul sito del quotidiano Les Echos il 23 settembre dal Prof. Alexandre Carpentier, capo del dipartimento di neurochirurgia dell’ospedale Pitié-Salpêtrière. Estratti.

“A metà marzo, il mondo ha smesso di girare, sequestrato dal Covid-19. Sei mesi dopo, pettorine chirurgiche spettrali nascondono volti elal gente in tutti i continenti. La paura del contagio immobilizza … Ma è ragionevole lasciarsi soffocare nel nostro Paese? Ha senso lasciarci strangolare? “[…]

“Possiamo riprendere i nostri sensi e porre fine a questa medicina sanitaria di gruppo preventiva che sta paralizzando la Francia e gli altri paesi? Stiamo sfornando le nostre morti nelle litanie del Covid per far impallidire la nostra quarta età, ma potremmo pesare tutte le vittime collaterali quante sono: suicidi, depressione, povertà ed esclusione, sovraindebitati, licenziati, senza scuola, pazienti non Covid e persone in bancarotta . Un bambino che abbandona, un dirigente d’azienda che licenzia per mancanza di ordini, non meritano che ci liberiamo dal nostro eccesso di precauzione? “

“Impedire la circolazione di un virus è un’illusione. Più del 60% della popolazione sarà interessata, indipendentemente dal livello di coercizione delle norme sanitarie. Sarà così e sarà “colpa di nessuno”. È la vita di un virus. “

“Ogni anno le persone muoiono di influenza, nonostante siano state vaccinate. Il controllo di un virus è quindi solo parziale. Sarà altrettanto con il prossimo antidoto Covid. E ricordiamo anche che l’80% delle persone portate via dall’influenza stagionale o dal Covid-19 ha più di 75 anni: a che età la morte ha il diritto di rubare il suo bottino senza essere imputata ad un altro? Quindi riprendiamo il corso della nostra vita, accettiamo di correre il ragionevole rischio di essere contaminati come abbiamo sempre fatto. Il paese è mai stato arrestato per un picco di epidemia influenzale? “Proteggerlo a qualunque costo” avrà un effetto boomerang troppo grande per noi da perseguire ancora. “[…]

Marsiglia, proteste anti blocco Covid

“Liberiamo i dirigenti scolastici, gli imprenditori e i nostri leader da ogni responsabilità morale in modo che la vita non si fermi, in modo che le già importanti conseguenze per la società non diventino più pesanti. Il rallentamento economico di un paese può generare molto rapidamente un doppio fallimento, sociale ed ecomico che colpisce non solo una popolazione alla volta ma diverse generazioni. Oggi stiamo sacrificando il futuro, stiamo sacrificando i nostri giovani. “

🔴🇨🇵 EN COURS – Grosse manifestation des #restaurateurs en colère devant le Tribunal de Commerce de #Marseille contre la fermeture totale des établissements. Nombre d'entre eux appellent à la #DesobeissanceCivile. (@RemyBuisine) #COVID19 #MARSEILLEENCOLEREpic.twitter.com/47rYQb7vPP — Anonyme Citoyen (secours) (@AnonymecitoyenS) September 25, 2020

🔴🇨🇵 – « On reste ouvert ! » : grosse manifestion de #restaurateurs en colère à #Marseille. La colère risque de grandir cet après midi alors que Olivier #Veran est attendu dans la ville. #MARSEILLEENCOLERE #DesobeissanceCivile #COVID19 #confinementpic.twitter.com/g74rs6q8sH — Anonyme Citoyen (secours) (@AnonymecitoyenS) September 25, 2020 Resistenza della popolazione di Marsiglia alle misure di blocco anti Covid

“Quindi accettiamo il rischio di essere vivi e viviamo appieno la nostra vita da mortali. Solo qui sta la nostra vera responsabilità. “

A Marsiglia si sono svolte massicce proteste dei cittadini contro il blocco imposto dalle autorità per le misure anti-Covid.

Sono scesi in piazza operai,artigiani, ristoratori, commercianti e albergatori ed in molti si sono chiesti se le misure di blocco non siano una punizione del Governo contro i marsigliesi che sono stati protagonisti delle rovolte dei “gilet gialli”.

