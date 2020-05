Abbiamo visto la fine della relazione USA-Cina. La spaccatura è ora totale

di Stephen S. Roach

Il gioco della colpa dei virus ha portato a termine l’inizio della guerra commerciale di Trump

Non doveva finire così, ma il dado è ora lanciato. Dopo 48 anni di scrupolosi progressi, una grande rottura delle relazioni USA-Cina è a portata di mano. Questo è un tragico risultato per entrambe le parti – e per il mondo. Da una guerra commerciale non necessaria a una guerra del coronavirus sempre più disperata, due paesi arrabbiati sono intrappolati in un gioco di colpa reciproca senza una facile via d’uscita.

Un pubblico nazionalista americano è stufo della Cina. Secondo un nuovo sondaggio del Pew Research Center, il 66% dei cittadini statunitensi ora vede la Cina sotto una luce sfavorevole – sei punti peggiori della scorsa estate e la lettura negativa più alta da quando Pew ha introdotto questa domanda circa 15 anni fa. Mentre questo spostamento è stato più evidente per i repubblicani, quelli con più di 50 anni e i laureati, il sentimento sfavorevole tra i democratici, nelle coorti più giovani e i meno istruite ha anche raggiunto livelli record.

Un pubblico cinese ugualmente nazionalista è anche irato con gli Stati Uniti. Questo non è solo perché il presidente Donald Trump ha insistito per soprannominare una pandemia globale il ” virus cinese “. È anche perché i sussurri si sono trasformati in urla che collegano lo scoppio di COVID-19 a presunte attività sospette presso il laboratorio nazionale di biosicurezza di Wuhan.

Proprio come viene insegnato alla maggior parte dei bambini che due errori non danno ragione, la colpa tit-to-tat non giustifica la separazione delle relazioni bilaterali più importanti del mondo. Ma il tempo per la logica spassionata è finito. Dobbiamo invece contemplare le dure conseguenze di questa rottura.

Entrambe le economie, intrecciate in una codipendenza profondamente radicata , saranno ferite. La Cina sta per perdere la sua più grande fonte di domanda estera, in un momento in cui le esportazioni rappresentano ancora il 20% del suo PIL. [Oh povero cinese, dovranno solo usare tutta quella roba che si fanno da soli. ] Perderà inoltre l’accesso ai componenti tecnologici statunitensi necessari per far avanzare l’innovazione nazionale. E la perdita di un ancoraggio valutario al dollaro USA potrebbe portare a una maggiore instabilità finanziaria.

Ma le conseguenze saranno allo stesso modo problematiche per gli Stati Uniti, che perderanno un’importante fonte di beni a basso costo su cui i consumatori a basso reddito hanno fatto affidamento per far quadrare i conti. Anche un’economia americana affamata di crescita perderà una grande fonte di domanda esterna, perché la Cina è diventata il terzo mercato di esportazione dell’America più grande e in più rapida crescita. E gli Stati Uniti perderanno la loro più grande fonte di domanda estera di titoli del Tesoro, tanto più preoccupante alla luce delle incombenti esigenze di finanziamento dei maggiori disavanzi pubblici della storia.

Questa rottura non è una grande sorpresa. Come nel caso delle relazioni interpersonali, la codipendenza geopolitica può portare a conflitti , specialmente se un partner inizia a seguire la propria strada. E il decennio del riequilibrio della Cina – spostandosi dalle esportazioni e dagli investimenti alla crescita guidata dai consumatori, dalla produzione ai servizi, dal risparmio in eccesso al risparmio in termini di assorbimento e dall’innovazione importata a quella indigena – lo ha effettivamente messo su una strada molto diversa.

Questo si è rivelato uno sviluppo sempre più scomodo per i settori degli Stati Uniti dipendenti dalla Cina. Lasciata alle spalle, l’America si è sentita disprezzata e quel disprezzo ha portato prima la colpa e ora ad aprire il conflitto.

La Cina condanna le sanzioni USA

Le conseguenze della rottura tra Cina e Stati Uniti vanno ben oltre l’economia. Un cambiamento decisivo nell’equilibrio del potere globale, che ha inaugurato una nuova guerra fredda, potrebbe essere a portata di mano. Sotto l’ amministrazione di ” America First ” di Trump , gli Stati Uniti si sono rivolti verso l’interno, accumulando disprezzo per i loro alleati un tempo fedeli, ritirando il sostegno per le principali istituzioni multilaterali (compresa l’ Organizzazione mondiale del commercio e, nel mezzo di una pandemia, l’ Organizzazione mondiale della sanità ), e per abbracciare il protezionismo commerciale. Nel frattempo, la Cina sta riempiendo il vuoto, in parte in base alla progettazione (attraverso la sua Belt and Road Initiative , la Asian Infrastructure Investment Bank e i ponti aerei di forniture mediche ai paesi devastati dalla pandemia in Europa e altrove), ma anche di default, mentre gli Stati Uniti si ritirano.

Sebbene questi cambiamenti tettonici lasceranno la maggior parte degli americani peggio, gli Stati Uniti sembrano scrollarsi di dosso le spalle delle responsabilità collettive. America First ha risuonato con una diffusa diffidenza verso la globalizzazione (ora rafforzata dalle preoccupazioni sulla vulnerabilità della catena di approvvigionamento). Molti americani sono arrabbiati per accordi e pratiche commerciali presumibilmente ingiusti, indignati per finanziamenti statunitensi apparentemente sproporzionati per istituzioni come il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale e sospettosi che l’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti in Europa, Asia e altro incoraggi i ciclisti liberi e altri a non pagare la loro giusta quota.

Paradossalmente, questa svolta interiore arriva proprio nel momento in cui il risparmio domestico già depresso dell’America rischia di subire un’enorme pressione a causa di un’esplosione di deficit governativi legati alla pandemia. Ciò implica non solo un approfondimento dei deficit delle partite correnti e del commercio (la nemesi del primo programma dell’America), ma rappresenta anche una grande sfida alla crescita economica a più lungo termine.

Il rapporto debito pubblico / PIL dell’America , che ha raggiunto il 79% nel 2019, ora quasi sicuramente supererà di gran lunga il record del 106% alla fine della seconda guerra mondiale. Con i tassi di interesse fissati a zero, nessuno sembra preoccuparsene. Ma questo è solo il problema: i tassi di interesse non rimarranno a zero per sempre e la crescita economica negli Stati Uniti eccessivamente indebitati appassirà solo con il minimo aumento dei costi di indebitamento.

Accerchiamento degli USA alla Cina

È possibile salvare le relazioni interrotte tra Stati Uniti e Cina? Ironia della sorte, COVID-19 offre una possibilità esterna. I leader di entrambi i paesi dovrebbero porre fine al gioco della colpa e iniziare a ripristinare la fiducia. Per fare ciò, avrebbero bisogno di ripulire ciò che è realmente accaduto nei primi giorni della pandemia: dicembre per la Cina e gennaio e febbraio per gli Stati Uniti.

Questo non è il momento del falso orgoglio o del bluster nazionalistico. I veri leader spesso emergono – o vengono rivelati – nei momenti più bui della storia. È davvero troppo tardi per Trump e il presidente cinese Xi Jinping per capire cosa c’è in gioco e cogliere questa opportunità?

Traduzione: Luciano Lago

Fonte: Project Syndicate