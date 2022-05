Abbiamo bisogno di creare una NATO globale – Segretario agli Esteri britannico





Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha affermato che dovrebbe essere creato un blocco globale della NATO, che non sarà limitato al Nord Atlantico, incorporato nel suo nome.

“È importante concentrarsi su una NATO globale. Perché mentre proteggiamo la sicurezza euro-atlantica, dobbiamo anche prestare attenzione alla sicurezza nella regione indo-pacifica”, ha detto Truss ai giornalisti prima della riunione dei capi della politica estera della NATO.

La trasformazione della NATO in un blocco globale consentirà di controllare la situazione nella regione indo-pacifica, ha affermato.

Soldati Britannici

Non senza un accenno all’Ucraina

“Stiamo lavorando con ucraini, polacchi e altri paesi per garantire che l’Ucraina disponga di armi standard della NATO”, ha aggiunto.

Ricordiamo che la signorina Truss conosce la geografia così poco da non capire che Rostov e Voronezh sono città russe, come risulta dalle sue precedenti affermazioni.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago