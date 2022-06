Abbandona la “mentalità da guerra fredda”: la Cina mette in guardia la NATO contro la destabilizzazione dell’Asia

Pechino mette in guardia l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) contro i tentativi di destabilizzare l’Asia e di diffondere false informazioni sulla Cina, poiché l’alleanza occidentale sta preparando un nuovo concetto strategico per designare il Paese asiatico come una sfida ai suoi interessi.

Martedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha invitato l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti “ad abbandonare la mentalità della Guerra Fredda, i giochi a somma zero e la pratica di creare immagini del nemico”.

“Dopo le turbolenze in Europa, i paesi della NATO dovrebbero abbandonare i loro tentativi di destabilizzare l’Asia e il mondo”, ha detto Zhao in una conferenza stampa.

I leader della NATO adotteranno una nuova dottrina decennale in un vertice che inizierà martedì in Spagna. Il nuovo documento strategico definirà la Cina “una sfida ai nostri interessi, alla nostra sicurezza e ai nostri valori”.

Zhao ha affermato che Pechino “persegue una politica estera indipendente e pacifica. Non interferisce negli affari interni di altri stati. Né esporta la sua ideologia né usa giurisdizione extraterritoriale, ricatti economici o sanzioni unilaterali. Come può la Cina essere una sfida sistematica ?”

“Lo sviluppo della Cina è un’opportunità per il mondo, non una sfida per nessuno. Esortiamo fortemente la NATO a smettere immediatamente di diffondere false informazioni sulla Cina e ad astenersi da dichiarazioni provocatorie”, ha aggiunto.

In mezzo a crescenti attriti, la Cina ha chiesto all’alleanza militare della NATO di evitare tentativi di avviare una nuova Guerra Fredda, definendo pericolosa la sua espansione nella regione dell’Asia e del Pacifico.

I leader della NATO discuteranno di come bilanciare quella che chiamano la crescente minaccia delle capacità militari e informatiche della Cina, nonché le crisi globali, comprese le preoccupazioni per l’approvvigionamento alimentare ed energetico, contro un pericolo percepito rappresentato dalla Russia e dalla guerra in Ucraina.

Forze cinesi

“Il concetto strategico riguarda molto più della Russia, riflettendo il fatto che siamo molto consapevoli che… le altre minacce e sfide che dobbiamo affrontare non sono scomparse”, ha detto al Financial Times il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

Stoltenberg ha detto che si aspettava che i membri della NATO fossero d’accordo su “un linguaggio chiaro sulla Cina”.

“La Cina non è un avversario”, ha detto. “Ma ovviamente dobbiamo tenere conto delle conseguenze dei pesanti investimenti della Cina in capacità militari, armi nucleari a lungo raggio e sforzi per assumere il controllo delle nostre infrastrutture critiche quando affrontiamo come garantire che la NATO rimanga l’alleanza di maggior successo nella storia. “

Sotto la pressione degli Stati Uniti, l’anno scorso i leader della NATO hanno sottolineato che la Cina pone sfide che devono essere affrontate.

Gli Stati Uniti e i paesi europei, tuttavia, sono ancora divisi sull’opportunità di trattare la Cina come una “minaccia” o una “sfida” per la sicurezza.

Designare la Cina anche solo come una “sfida” presenterebbe un linguaggio più duro nel nuovo documento strategico che nell’attuale concetto strategico della NATO, pubblicato nel 2010, che non menziona affatto il Paese asiatico.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago