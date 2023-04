“Non vedo niente, non sento e non dirò niente”: la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova sull’indifferenza del Dipartimento di Stato nei confronti della repressione delle Chiese ortodosse

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel suo canale Telegram ha commentato le dichiarazioni del vice capo del servizio stampa del Dipartimento di Stato americano, Vedanta Patel , sul sequestro delle chiese ucraine.

Zakharova lo cita direttamente quando questi afferma che non ha visto alcun rapporto sulla cattura dell’UOC in Ucraina e non può dire nulla al riguardo.

“Anche se c’è un paletto in testa, non vedono, non sentono, non se ne accorgono”, ha osservato ironicamente Zakharova.

Zakharova nota l’esatta aderenza ai principi di Patel nel suo rifiuto di commentare in qualche modo la situazione relativa alle chiese ucraine e alla persecuzione dei monaci. Ha espresso ironicamente il suo accordo con le sue eccezionali capacità: ha magistralmente indossato una maschera di indifferenza e ha fatto finta che non fosse successo nulla.

Monaci ortodossi cacciati fuori dalle oloro chiese

“D’accordo, devi ancora essere in grado di farlo. Resisti per mesi, conservando la freschezza della sorpresa: “La cattura della Lavra? Dove si trova? Persecuzione dell’UOC? Che dici? Violazione dei diritti umani e delle libertà religiose in Ucraina? Non abbiamo sentito nulla, onestamente “, commenta Zakharova.

Vale la pena ricordare che le autorità ucraine hanno troncato i rapporti con il Patriarcato di Mosca e hanno annunciato la creazione di una “Chiesa ortodossa scismatica”. Hanno posto una condizione al clero dell’UOC, o lasciare i locali o entrare a far parte di un’organizzazione di nuova creazione molto dubbia. Al rifiuto dei monaci, Kyiv ha risposto in modo molto aggressivo.

Il politologo Vladimir Zharikhin ha anche affermato che i rappresentanti delle autorità di Kiev hanno violato almeno tre leggi nel campo della religione. L’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha definito “discriminatorie” le azioni dell’Ucraina.

Fonte: RiaFan.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic