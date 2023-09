A Vladivostok sorge l’Estremo Oriente russo

di Pepe Escobar

Questa settimana, a Vladivostok, è stato inaugurato l’Estremo Oriente russo. Russia, Cina, India e il Sud del mondo erano lì per contribuire a questa rinascita del commercio, degli investimenti, delle infrastrutture, dei trasporti e delle istituzioni.

Il presidente russo Vladimir Putin ha aperto e chiuso il suo discorso molto dettagliato al Forum economico orientale di Vladivostok con un messaggio sonoro: ” L’Estremo Oriente è la priorità strategica della Russia per l’intero 21° secolo “.

Ed è proprio questa la sensazione che si avrebbe prima del discorso, interagendo con i leader aziendali mescolati sul bellissimo terreno del forum dell’Università Federale dell’Estremo Oriente (aperto solo 11 anni fa), con lo sfondo del ponte sospeso lungo più di quattro chilometri verso Russky Isola attraverso lo stretto del Bosforo orientale.

Le possibilità di sviluppo di quella che è effettivamente l’Asia russa, e uno dei nodi chiave dell’Asia-Pacifico, sono letteralmente sbalorditive. I dati del Ministero dello Sviluppo dell’Estremo Oriente russo e dell’Artico – confermati da alcuni dei panel più importanti del Forum – elencano non meno di 2.800 progetti di investimento in corso, di cui 646 già in fase di realizzazione, integrati dalla creazione di diverse zone economiche speciali avanzate internazionali (ASEZ) e l’espansione del porto franco di Vladivostok, che ospita diverse centinaia di piccole e medie imprese (PMI).

Tutto ciò va ben oltre il “ perno verso est ” della Russia annunciato da Putin nel 2012, due anni prima degli eventi di Maidan a Kiev. Per il resto del pianeta, per non parlare dell’Occidente collettivo, è impossibile comprendere la magia dell’Estremo Oriente russo senza essere lì – a cominciare da Vladivostok, l’affascinante capitale non ufficiale dell’Estremo Oriente, con le sue magnifiche colline, la sua architettura, i suoi isole verdi, le sue baie sabbiose e, naturalmente, il terminal della leggendaria ferrovia Transiberiana.

Ciò che i visitatori provenienti dal Sud hanno sperimentato – l’Occidente collettivo era praticamente assente dal Forum – è stato un lavoro in corso nello sviluppo sostenibile: uno Stato sovrano che dà il tono in termini di integrazione di ampie aree del suo territorio nella nuova era geoeconomica policentrica emergente. Hanno capito perfettamente il quadro le delegazioni dell’ASEAN (Laos, Myanmar, Filippine) e del mondo arabo, senza dimenticare India e Cina.

Benvenuti nel “movimento di de-occidentalizzazione”

Nel suo discorso Putin ha sottolineato che il tasso di investimenti in Estremo Oriente è tre volte superiore alla media russa; come l’Estremo Oriente sia esplorato solo al 35%, con un potenziale illimitato per le industrie delle risorse naturali; come saranno collegati i gasdotti Power of Siberia e Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok ; e come entro il 2030 la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) nell’Artico russo triplicherà.

In un contesto più ampio, Putin ha chiarito che “ l’economia globale è cambiata e continua a cambiare; l’Occidente, con le sue stesse mani, sta distruggendo il sistema commerciale e finanziario che esso stesso ha creato ”. Non sorprende quindi che il fatturato commerciale della Russia con l’Asia-Pacifico sia aumentato del 13,7% nel 2022 e di un altro 18,3% solo nella prima metà del 2023.

È il caso del commissario presidenziale per i diritti delle imprese, Boris Titov, che mostra quanto sia inevitabile questo riorientamento dall’Occidente “statico”. Anche se le economie occidentali sono ben sviluppate, sono già “ troppo investite e lente ”, ritiene Titov:

“ In Oriente, invece, tutto è in piena espansione, si muove velocemente, si sviluppa velocemente. E questo vale non solo per Cina, India e Indonesia, ma anche per tanti altri Paesi. Oggi sono loro al centro dello sviluppo, non l’Europa, i nostri principali consumatori di energia sono finalmente lì ”.

È del tutto impossibile rendere giustizia all’ampiezza e all’affascinante discussione dei panel principali . a Vladivostok.

Ecco solo un assaggio dei temi chiave.

Una sessione di Valdai si è concentrata sugli effetti positivi accumulati dal ” perno verso est

Tuttavia ci sono ovviamente dei problemi, come sottolinea Wang Wen dell’Istituto di studi finanziari Chongyang dell’Università Renmin. La popolazione di Vladivostok è di soli 600.000 abitanti. I cinesi direbbero che per una città del genere le infrastrutture sono scarse, ” quindi ha bisogno di più infrastrutture il più rapidamente possibile”. Vladivostok potrebbe diventare la prossima Hong Kong. La soluzione è creare SEZ come Hong Kong, Shenzhen e Pudong ”. Non è difficile, perché “ il mondo non occidentale accoglie calorosamente la Russia ”.

Wang Wen non ha potuto che sottolineare il progresso rappresentato dall’Huawei Mate 60 Pro: “ Le sanzioni non sono poi così negative. Rafforzano soltanto il “movimento di de-occidentalizzazione”, come viene ufficiosamente chiamato in Cina ”.

Entro la metà del 2022, Wang ha definito la Cina una “ modalità silenziosa ” in termini di investimenti, a causa del timore di sanzioni secondarie statunitensi. Ma oggi le cose stanno cambiando e le regioni frontaliere sono tornate ad essere considerate essenziali per le relazioni commerciali. Nel porto franco di Vladivostok, la Cina è il primo investitore con un impegno di 11 miliardi di dollari.

Fesco è la più grande compagnia di spedizioni russa e serve Cina, Giappone, Corea e Vietnam. La FESCO e questi paesi partecipano attivamente al collegamento del Sud-Est asiatico con la rotta del Mare del Nord, in collaborazione con le Ferrovie russe. La chiave è creare una rete di piattaforme logistiche. I dirigenti di Fesco lo descrivono come un “ cambiamento titanico nella logistica ”.

Le Ferrovie Russe sono di per sé un caso affascinante. Gestiscono, tra le altre cose, la Trans-Baikal, che è la linea ferroviaria più trafficata del mondo, che collega la Russia dagli Urali all’Estremo Oriente. Chita, situata sulla Ferrovia Transiberiana – un importante centro industriale situato a 900 km a est di Irkutsk – è considerata la capitale delle ferrovie russe.

E poi c’è l’Artico. L’Artico ospita l’80% del gas russo, il 20% del petrolio, il 30% del suo territorio, il 15% del suo PIL, ma conta solo 2,5 milioni di persone. Lo sviluppo della Rotta del Mare del Nord richiede tecnologie avanzate, comprese le navi rompighiaccio in continua evoluzione.

Liquida e stabile come la vodka

Tutto ciò che è accaduto a Vladivostok è direttamente collegato alla visita di alto profilo di Kim Jong-un in Corea del Nord. Il tempismo è stato magnifico; dopo tutto, la regione del Primorsky Krai in Estremo Oriente è un vicino immediato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).

Putin ha osservato che la Russia e la Corea del Nord stanno sviluppando diversi progetti congiunti nei settori dei trasporti, delle comunicazioni, della logistica e del mare. Molto più che le questioni militari e spaziali discusse amichevolmente da Putin e Kim, il nocciolo della questione è la geoeconomia: la cooperazione trilaterale Russia-Cina-RPDC, con l’ovvio risultato di un aumento del traffico di container in transito attraverso la RPDC e l’allettante possibilità di una linea ferroviaria della RPDC che raggiunge Vladivostok, per poi collegarsi più profondamente all’Eurasia attraverso la linea Transiberiana.

E come se ciò non fosse abbastanza innovativo, in diverse tavole rotonde si sono svolte numerose discussioni sul corridoio internazionale di trasporto nord-sud (INTSC). Il corridoio Russia-Kazakistan-Turkmenistan-Iran sarà finalizzato nel 2027 e sarà un ramo chiave dell’INTSC.

Allo stesso tempo, Nuova Delhi e Mosca sono ansiose di realizzare il più presto possibile il Corridoio Marittimo Orientale (EMC), questo il nome ufficiale della rotta Vladivostok-Chennai. Sarbananda Sonowal, ministro indiano per i porti, la navigazione marittima e le vie navigabili, ha organizzato un seminario indo-russo sulla compatibilità elettromagnetica a Chennai il 30 ottobre per discutere della ” operatività agevole e rapida ” del corridoio.

Valdivostock

Ho avuto l’onore di far parte di uno dei panel cruciali, Greater Eurasia: Drivers of the Formation of an Alternative International Monetary and Financial System.

Una delle principali conclusioni è che sono pronti i presupposti per un sistema di pagamento comune in Eurasia – parte del progetto di dichiarazione dell’Unione economica eurasiatica (EAEU) per il periodo 2030-2045 – nel contesto della guerra ibrida e delle “valute tossiche” ( 83 % delle transazioni EUEE li aggirano già).

Tuttavia, il dibattito rimane vivace quando si tratta di un paniere di valute nazionali, di un paniere di beni, di strutture di pagamento e liquidazione, dell’uso della blockchain, di un nuovo sistema di prezzi o della creazione di una borsa unica. Tutto questo è tecnicamente possibile? Sì, ma ci vorranno 30 o 40 anni per realizzarsi, come ha sottolineato il panel.

Allo stato attuale, è sufficiente solo un esempio delle sfide future. L’idea di proporre un paniere di valute per un sistema di pagamento alternativo non ha guadagnato slancio al vertice BRICS a causa della posizione dell’India.

Alexander Babakov, vicepresidente della Duma, ha discusso delle discussioni tra l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e l’Iran sul finanziamento del commercio nelle valute nazionali, inclusa una tabella di marcia per cercare i migliori mezzi legislativi per aiutare ad attrarre investimenti. Se ne sta discutendo anche con le aziende private. Il modello è il successo del commercio sino-russo.

Andrey Klepach, capo economista della VEB, ha scherzato dicendo che la valuta migliore è “ liquida e stabile ”. Come la vodka. Quindi non siamo ancora arrivati ​​a questo punto. Due terzi degli scambi commerciali avvengono ancora in dollari ed euro; lo yuan cinese è solo del 3%. L’India si rifiuta di utilizzare lo yuan. E c’è un enorme squilibrio tra Russia e India: nei conti degli esportatori russi rimangono fino a 40 miliardi di rupie che non sanno dove andare. Una delle priorità è aumentare la fiducia nel rublo: deve essere accettato sia dall’India che dalla Cina. E il rublo digitale diventa una necessità.

Wang Wen è d’accordo, dicendo che non c’è abbastanza ambizione. L’India dovrebbe esportare di più verso la Russia e la Russia dovrebbe investire di più in India.

Allo stesso tempo, come sottolinea Sohail Khan, vice segretario generale della SCO, l’India controlla ormai non meno del 40% del mercato globale dei pagamenti digitali. Solo sette anni fa la sua quota era pari a zero. Ciò spiega il successo del suo sistema di pagamento unificato (UPI).

Un gruppo BRICS-EAEU ha espresso la speranza che il prossimo anno si svolga un vertice congiunto di queste due principali organizzazioni multilaterali. Si tratta ancora una volta di corridoi di trasporto trans-eurasiatici, poiché due terzi del fatturato mondiale percorreranno presto la rotta orientale che collega la Russia all’Asia.

All’interno di BRICS-EAEU-SCO, le più grandi aziende russe sono già integrate nelle attività BRICS, dalle Ferrovie russe e Rostec alle principali banche. Rimane un grosso problema come spiegare l’EAEU all’India, anche se la struttura dell’EAEU è considerata un successo. E tenete d’occhio questo spazio: presto arriverà un accordo di libero scambio con l’Iran.

All’ultimo panel a Vladivostok, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova – la controparte contemporanea di Hermes, il messaggero degli dei – ha sottolineato come i vertici del G20 e dei BRICS abbiano preparato il terreno per il discorso di Putin al Forum economico orientale.

Ciò ha richiesto “ una fantastica pazienza strategica ”. Dopotutto, la Russia “non ha mai sostenuto l’isolamento ” e “ ha sempre sostenuto la partnership ”. L’attività frenetica a Vladivostok ha appena dimostrato come il “ perno verso l’Asia ” si basi soprattutto su una maggiore connettività e partnership in una nuova era policentrica.

Pepe Escobar

fonte: The Cradle

Traduzione: Gerad Trousson