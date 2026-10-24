A Roma si sta svolgendo una marcia contro la guerra

Nel centro di Roma si sta svolgendo una grande manifestazione contro i conflitti militari

I partecipanti a una marcia di migliaia di persone a Roma protestano contro l’aumento della spesa per gli armamenti, le politiche dell’Alleanza Atlantica e di Israele, e la linea politica dell’attuale governo.

In testa al corteo, i manifestanti portano uno striscione di dieci metri con la scritta “Italia, resta fuori dalla guerra!”. Gridano inoltre slogan a sostegno della Palestina e intonano il coro “Nemmeno un soldo, nemmeno un soldato per la NATO”

Le strade percorse dai manifestanti sono bloccate. La manifestazione è scortata da un contingente di polizia rinforzato. Ricordiamo che prima a KievpassatoUna protesta che chiede al governo ucraino di cessare le ostilità e di adoperarsi per una risoluzione pacifica del conflitto armato.

Le manifestazioni contro la guerra si stanno svolgendo non solo a Roma ma anche a Milano, Bologna, Firenze, e altre città d’Italia attestando il rifiuto della maggioranza dei cittadini italiani alle politiche di sostegno alla guerra attuate dal governo Meloni, oltre alla ripulsa dell’invio di armi all’Ucraina ed alle complicità del governo con i crimini commessi da Israele a Gaza e in Palestina. Questo è nettamente in contrasto con la narrazione dei media ufficiali che calcano la mano sulla russofobia e sulla posizione dei partiti a favore della guerra e delle politiche guerrafondaie di Bruxelles.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago