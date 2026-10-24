Nel centro di Roma si sta svolgendo una grande manifestazione contro i conflitti militari
I partecipanti a una marcia di migliaia di persone a Roma protestano contro l’aumento della spesa per gli armamenti, le politiche dell’Alleanza Atlantica e di Israele, e la linea politica dell’attuale governo.
In testa al corteo, i manifestanti portano uno striscione di dieci metri con la scritta “Italia, resta fuori dalla guerra!”. Gridano inoltre slogan a sostegno della Palestina e intonano il coro “Nemmeno un soldo, nemmeno un soldato per la NATO”
Le strade percorse dai manifestanti sono bloccate. La manifestazione è scortata da un contingente di polizia rinforzato. Ricordiamo che prima a KievpassatoUna protesta che chiede al governo ucraino di cessare le ostilità e di adoperarsi per una risoluzione pacifica del conflitto armato.
Le manifestazioni contro la guerra si stanno svolgendo non solo a Roma ma anche a Milano, Bologna, Firenze, e altre città d’Italia attestando il rifiuto della maggioranza dei cittadini italiani alle politiche di sostegno alla guerra attuate dal governo Meloni, oltre alla ripulsa dell’invio di armi all’Ucraina ed alle complicità del governo con i crimini commessi da Israele a Gaza e in Palestina. Questo è nettamente in contrasto con la narrazione dei media ufficiali che calcano la mano sulla russofobia e sulla posizione dei partiti a favore della guerra e delle politiche guerrafondaie di Bruxelles.
Fonte: News Front
Traduzione: Luciano Lago
13 commenti su “A Roma si sta svolgendo una marcia contro la guerra”
Due video delle repressioni della sbirraglia del “draghi due senza draghi”, cioè dell’infame governicchio merdoni:
https://www.youtube.com/watch?v=qAM_Oi9tSMQ
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia
https://www.youtube.com/watch?v=KSbJGDyvq8I
Corteo contro guerra e carovita, violenti scontri a più riprese a Torino tra manifestanti e polizia
Se i blocchi dei trasportatori della Campania e di Napoli sono stati rimossi dalla camorra, alleata del governicchio merdoni, qui c’è la sbirraglia con i caramba in azione contro giovani e giovanissimi disarmati.
Cari saluti
Altro video delle manifestazioni di oggi, a Milano:
https://www.youtube.com/watch?v=PubXUixgkSM
Milano, corteo si muove da Lanza: “Siamo pacifici, non un gruppo organizzato”
Mi pare che il generale ca**acci con i suoi “futuristi” del ca**o non sia pervenuto … Tanto il lavoro sporco, se serve, lo fanno la sbirraglia e i caramba della merdoni e piantedosi.
Cari saluti
A costo di sembrare ripetitivo, posto altro video delle manifestazioni di oggi, questa volta a Roma, con vista sul Colosseo, dal quale risulta che la sbirraglia, ossia “i tutori dell’ordine”, è molto amata dai giovani studenti:
https://www.youtube.com/watch?v=oeP421jpmgc
Corteo studenti a Roma, Polizia schierata in tenuta antisommossa, manifestanti gridano “Servi”
Cari saluti
E rieccomi, con video che riguarda Milano, città che fu, o forse ancora è nonostante la feroce crisi che scontiamo, capitale economica italiana:
https://www.youtube.com/watch?v=vi3-2TyS2V4
500 parà schierati in centro: i blindati Lince presidiano piazza Duomo prima delle proteste
Si noti lo schieramento dei parà, con tanto di blindati, in minacciosa formazione senza fare una piega, che tanto fa piacere a salvino, noto giullare voltagabbana, e credo anche al generale ca**acci, prima insieme e oggi separati non in casa bensì con due partiti di plastica diversi, ma entrambi incrollabili “uomini”(?) d’ordine.
Cari saluti
beh, a sentire Salvini per la repressione si è fermato a Roma, e a me sta bene così, cioè non me ne importa niente nè degli italiani nè della rep. italiana. Poi, la milizia di regime democratico neofascista è quasi tutta composta da napolitani e siciliani, che li manganellino ben bene ai lombardi/italiani, piemontesi, liguri etc.
nelle Due Sicilie non si arretra di un passo; già stiamo bene così ma vogliamo stare meglio. I sacrifici che facciamo oggi saranno per una nuova legalità domani. Grazie alla Russia la de-colonizzazione è vicina.
Forze di polizia che hanno già data così fiera ed eroica prova di sè… durante periodo Covid!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
Il regime totalitario italiano catto-mafioso-fascista-europeista -democratico ormai sono almeno 30 anni che sta preparando la nuova terza guerra mondiale che i suoi sudditi -schiavi italiani poveri dovranno fare .
Il regime italiano ha addestrato il suo popolino italiano formato da sudditi scemi , ignoranti e da fessi ad accettare ogni ordine impartito dal” alto .
Qualche suddito Zombi Italico si è svegliato ed è uscito dal coma profondo che il regime italiano totalitario lo aveva gettato !
Purtroppo un Zombi sveglio italiano che non vuole morire da fesso andando a fare una guerra NON sua dal” altra parte del mondo e che non vuole finanziare le guerre di invasione USA & NATO Israeliane con i suoi soldi non fa primavera !
Il popolo italiano come sempre dorme fa finta di non sapere nulla e aspetta che il pomodoro la insalata e i frutti italici costino 5 euro al chilo prima di iniziare a protestare contro le tasse di guerra .
Dal 2015 il regime italiano per finanziare le sue guerre di invasione del mondo TASSA i generi alimentari e i Carburanti !
Non potevate svegliarvi e protestare prima ?
il 27 a Roma i duosiciliani circonderanno il parlamento, Lunedì 26 sono in partenza organizzati da tutte le nostre regioni
Gigi Lista a Napoli Capitale guida la popolazione con la Bandiera delle Due Sicilie https://www.facebook.com/reel/1593568966147662
Intanto, propaganda “securitaria” e repressione vanno avanti, “catturato” l’ideatore del Movimento 17 ottobre, leggere per credere:
https://www.msn.com/it-it/notizie/other/individuato-l-ideatore-del-movimento-17-ottobre-%C3%A8-in-questura-ecco-chi-%C3%A8/ar-AA2fYJxv?ocid=msedgntp&pc=U531&cvid=6add8f6bfb024570a4cd7509592001dd&ei=19
[il tempo]
Individuato l’ideatore del Movimento 17 ottobre: “È in questura”. Ecco chi è
Sarebbe stata individuata dalla Polizia la “mente” del Movimento 17 ottobre. Si tratterebbe di un trentenne italiano di seconda generazione di origini marocchine.
Il giovane formalmente residente in provincia di Brescia, adesso si trova in questura a Milano per essere interrogato. La notizia è stata anticipata dal Tg1. Sarebbe un’attivista dei movimenti pro-pal e giornalista free-lance che con collabora con un quotidiano nazionale.
Perquisizioni sono in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo.
A Milano ci sono stati oltre 150 controlli nelle abitazioni tra il capoluogo, Monza e altre venti città. La polizia indaga sulle violenze di una settimana fa esui messaggi che precedono i cortei di oggi. Le perquisizioni ’urgenza riguardano soprattutto universitari, ma anche liceali e giovanissimi. A far scattare i controlli sarebbe stata una chat WhatsApp trovata nel cellulare di una persona indagata per i disordini.
Credo che la propaganda “securitaria”, d’ordine, che nasconde la questione sociale, starnazzi “immigrati!”, “islamici!”, “teppisti!” e ancora “ha stato Putin!”, in qualche modo, e “camorra!” a sud, per giustificare l’occasione di reprimere con nuovi “decreti sicurezza”, ma comunque la giornata di ieri ci ha insegnato che i moti non si arrestano anche in Italia, da nord a sud, come accade in Francia.
Cari saluti
Il “sistema”, come si diceva un tempo, cerca di identificare “i capi della rivolta” studentesca e giovanile, i nuovi Étienne Marcel del Movimento 17 ottobre (XIV secolo francese, Jacquerie), per incarcerarli, con la “collaborazione” dell’estrema destra e a questo proposito il nemico scrive:
https://www.msn.com/it-it/notizie/other/cos%C3%AC-un-gruppo-di-estrema-destra-ha-diffuso-su-telegram-i-nomi-dei-capi-del-movimento-17-ottobre/ar-AA2fYTn8?ocid=msedgntp&pc=U531&cvid=6add9533fef04774a608175dfec9f52a&ei=8
[il sole 24 ore]
Così un gruppo di estrema destra ha diffuso su Telegram i nomi dei capi del Movimento 17 ottobre
Nomi, profili, amministratori. Comincia a emergere la rete che starebbe dietro al Movimento 17 ottobre, il gruppo che nei giorni scorsi ha chiamato alla mobilitazione attraverso Telegram e i social. A ricostruirla è stato Der Einzig (TND) – il fronte intellettuale anticomunista, gruppo di estrema destra che sul proprio canale Telegram ha pubblicato l’esito di una verifica condotta per risalire a chi gestisce il Movimento 17 ottobre.
Der Einzig si presenta così: «Unisciti a me per la battaglia della destra contro la sinistra. Per l’Occidente, per la razza bianca, noi resistiamo». Il suo motto è «questa è la vera estrema destra italiana, ispirata da Max Stirner e Friedrich Nietzsche». Ed è proprio sul suo profilo Telegram che sono comparsi i nominativi attribuiti agli amministratori del Movimento 17 ottobre.
Il Movimento aveva indetto lo sciopero per oggi, salvo poi revocarlo ieri dopo che avevano iniziato a circolare in rete informazioni sull’identità di chi ne gestirebbe i canali. La verifica rilanciata da Der Einzig prova inoltre a ricostruire la genesi del gruppo e i suoi rapporti con altre realtà nate online.
Nel post si legge che «questo è un gruppo terroristico di estrema sinistra creato per organizzare violente rivolte. Distruggono e saccheggiano negozi e si ispirano esplicitamente al metodo francese, dove non vengono risparmiate nemmeno auto e comuni. Hanno una pagina Instagram e un gruppo Telegram privato. Provenivano dall’altro movimento, il prossimo ad essere doxxato (diffuso sul web i nominativi, ndr), “Italia in piazza”. Si sono separati dal gruppo precedente perché “Italia in piazza” ha un approccio liberale secondo il proprietario del Movimento 17 Ottobre».
Il fantomatico “Der Einzig” (cioè “l’unico” in italiano) potrebbe essere una creatura dei servizi segreti? Qualcosa di inventato per spiare? Una copertura? Chissà … Quello che è certo è che la repressione “merdoniana” continua senza vergogna e cerca “di sbaraccare” con le cattive ogni forma di protesta e “dissenso”, esasperando l’odio nei confronti degli immigrati e degli islamici (attento asad!), creando la figura del “maranza” che spacca tutto, fuori controllo … Deprimente, desolante, propaganda buona per i “minus habentes” dal punto di vista intellettuale.
Cari saluti
ci sono anche gruppi addestrati alla controguerriglia civile disegnati all’estrema ‘sinistra’ dai servizi di sicurezza. Militarizzati che agiscono esattamente come quelli disegnati all’estrema ‘destra’. Che io sappia sono solo a Roma, destinati ad agire solo in condizioni appunto ‘estreme’ (sono italiani, i black bloc vengono dopo)
da nazionalista, e la mia nazione sono lo Stato delle Due Sicilie, distinguo bene la politica dalla religione, quindi da islamico vivo costantemente nel terrore della democrazia italiana/ebraico statunitense e nell’attenzione. Non mi ci abituerò mai
mi consolo con il fatto che non sono nelle possibilità di fare del male a nessuno: le uniche energie le spendo con le belle donne
Quando ero molto più giovane anch’io avevo particolare attenzione per le belle donne e ragazze, senza distinzioni di appartenenza razziale o etnica …
Cari saluti
EUGENIO, meriti molti più complimenti di quelli che ti faccio ! Saluti