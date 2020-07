A proprosito di Santa Sofia e dell’espansione ottomana

di Etienne Copeaux

È un po ‘fastidioso vedere i media scoprire improvvisamente determinati argomenti, di cui fanno una “novità” semplicemente perché sono nuovi per loro. Questa è la restituzione di Hagia Sophia al culto musulmano, in questo 11 luglio 2020. Erdogan farebbe un passo importante per l’occasione nella distruzione del secolarismo istituito da Atatürk, suggerendo, come sempre, che prima di Erdogan tutto è stato per il meglio, la Turchia deve essere intesa, come è qualche leggenda del XX ° secolo, “l’unico paese musulmano laico”, e Atatürk è visto più e più volte, come il rinnovatore, che estrae la Turchia oscurantismo (secondo i media occidentali).

Non possiamo mai dirlo abbastanza: Atatürk è stato colui che ha ratificato il genocidio degli armeni (1915) e le prime espulsioni di cristiani ortodossi (1914, poi 1923), è lui che ha fondato una presunta repubblica secolare ma solo mentre era stato ” liberato dei suoi elementi estranei ” (l’espressione è dell’amico antropologo svizzero Eugène Pittard). ” Allogenico “, cioè non musulmano.



Va anche ricordato che tutti gli “scambi di popolazione” e altre espulsioni di massa dell’epoca, prima o dopo l’istituzione della repubblica, erano basati su criteri religiosie non linguistico o “etnico”. Così, durante il “Grande Scambio” del 1923 furono espulsi dall’Anatolia i “Greci” che in realtà erano ortodossi di lingua turca e espulsi dai Balcani i “Turchi”, in realtà bosniaci ed epiroti musulmani che non parlavano la lingua Turca.

In breve, la repubblica del 1923 fu creata come la casa comune dei musulmani della regione. Il processo fu completato, come tutti sanno, da pogrom antiebraici nel 1934, l’espulsione di massa degli ortodossi da Istanbul (era ancora una città “greca”) tra il 1955 e il 1964, e infine l’espulsione nel nord di Cipro della popolazione ortodossa con la forza militare nel 1974. Nel 25 ° anniversario di Srebrenica, è bene ricordare che i “nostri amici” turchi, i nostri alleati della NATO, hanno perpetrato una perfetta pulizia etnica per tutto il XX secolo secolo, anche per genocidio.



La loro indole non è cambiata è lo hanno dimostrato partecipando prima all’aggressione della Siria, con il supporto turco ai peggiori gruppi terroristi jihadisti, così come attualmente con l’intervnto turco in Libia dove Ankara utilizza massicciamente gli stessi gruppi terroristi che hanno insanguinato la Siria.

