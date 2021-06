A Mosca si organizza la Resistenza contro la dittatura del Covid

di Karine Bechet-Golovko.

Mentre la Russia è stata saggia in tutti questi anni a non cadere nell’errore commesso in Occidente del confronto tra élite e popolazione, lo tsunami del Covid sembra affogare tutto sul suo cammino e le élite russe si stanno facendo coinvolgere, alcune con fanatismo come a Mosca, altri per debolezza, sulla via della dittatura globale covidiana. Ma la popolazione russa non è pronta, come ha dimostrato la storia, ad arrendersi senza combattere, ad abbandonare la sua terra e la sua civiltà, i suoi figli agli interessi globalisti. La resistenza è organizzata.

Si fa un appello, pacifico, ma forte, ai dirigenti contro la vaccinazione obbligatoria, sarebbe bene che si ricordassero che non potranno governare (a lungo) contro il loro popolo.

L’avvio della vaccinazione obbligatoria da Mosca, movimento che sta progressivamente contaminando il territorio di questo grande Paese, non sta andando così facilmente come previsto. Semplicemente, il fatto di dover minacciare di negare l’accesso alle cure di routine negli ospedali o di perdere il lavoro non dovrebbe essere necessario se la popolazione fosse favorevole al tutto vaccino. Tuttavia, se solo all’Università di Mosca, abbiamo diritto a una o due telefonate a settimana, per chiederci se siamo già stati vaccinati, quando pensiamo di vaccinarci, perché non siamo ancora vaccinati. , se lo sappiamo bene che è necessario essere vaccinati, ecc. Ma i chiamanti sono scomodi e ora vengono spesso sostituiti da robot.

Proteste anti obbligo vaccini Mosca

Molto rapidamente, mentre il potere federale ha sostenuto con la punta delle dita, senza volersi sporcare troppo le mani alla vigilia delle elezioni legislative, il difensore civico federale. Tatiana Moskalkova, si è espressa contro la vaccinazione obbligatoria , che è la sua posizione costante. Ha detto di aver ricevuto molte richieste da cittadini che lamentavano discriminazioni basate sulla vaccinazione contro il Covid:

“ Ad esempio, l’azienda Norilsky Nikel ha avvertito tutti i suoi dipendenti che se non si fossero vaccinati non sarebbero andati da nessuna parte per le vacanze estive e che non avrebbero ricevuto un bonus. E c’è un numero molto elevato di denunce di questo tipo, minacce di privazione di premi, di licenziamento ”…

Lei giustamente crede che stimolare la vaccinazione con questi processi liberticidi non sia ” un gioco onesto ” . Il modo in cui si intende ” proteggere la società ” provoca, con parole sue, ” psicosi di massa, la paura delle persone di essere forzate “.

All’Università statale di Mosca, l’ex presidente dell’Unione della Facoltà di Giurisprudenza, dal canto suo, ha sollevato la questione dell’illegalità della vaccinazione obbligatoria contro il Covid, allo stato attuale della legislazione federale. Ha inviato una lettera ufficiale al Rettore dell’Università, VA Sadovnichny, nonché a tutti i membri del Consiglio Scientifico, mettendo in dubbio la validità giuridica dell’obbligo per i docenti di vaccinarsi contro il Covid. Ricordiamo che oltre alla pressione senza precedenti esercitata sul personale docente, il rettore ha lanciato anche l’idea di rendere l’accesso alle classi all’inizio dell’anno scolastico per gli studenti sulla loro vaccinazione.

E, in effetti, la popolazione non ha fretta di farsi vaccinare. Chi ne era convinto lo ha già fatto, ma la stragrande maggioranza non ne vede la necessità, soprattutto quando il ministro della Salute prevede la rivaccinazione obbligatoria ogni 6 mesi contro il Covid in fase epidemica (che sembra eterna). Alcuni sono disposti a mettersi in gioco acquistando un certificato di vaccinazione e l’attività è cresciuta così bene che l’Agenzia di monitoraggio delle comunicazioni, Roskomnadzor , ha chiuso più di 150 siti che vendevano questi documenti al nuovo mondo. Arrestati anche singoli venditori.

È vero che la situazione sta diventando sempre più radicale, con l’avvio della sperimentazione dei vaccini a Mosca sugli adolescenti dai 12 ai 17 anni questa estate . Da vedere… se, logicamente, allora, non sarebbe possibile rendere obbligatoria la vaccinazione anche per loro. Circolano petizioni online contro la vaccinazione obbligatoria, evidenziando la massiccia e diretta violazione dei diritti da parte, principalmente, del sindaco di Mosca Sobyanin e Popova (che è a capo della “lotta al Covid” guidata dall’Agenzia di monitoraggio dei consumatori – sic) e chiede le dimissioni dalla loro funzione di queste persone, nonché un’indagine da affidare all’FSB e alla commissione d’inchiesta sulle azioni di queste persone e dei loro partner. Si chiede di porre fine alla vaccinazione obbligatoria e alla propaganda che la sostiene, per porre fine all’isteria nei media.

Si richiede inoltre che vengano condotti studi seri e indipendenti di gruppi farmaceutici sotto l’egida del Ministero della Salute, in particolare per curare le persone.

Ma poiché non si combatte nel virtuale un pericolo che è nel reale, il 23 giugno è stata organizzata un’azione in tutto il Paese. Azione vera, volta ad andare a presentare richieste al suo vice, in ogni caso a chi non approfitta del Covid per non ricevere più persone. Marina Vassileva, una delle circa trecento persone che hanno preso parte a questa azione a Mosca, spiega il motivo di questo processo:

“ Non era un’azione contro la vaccinazione, ma contro la vaccinazione obbligatoria. Volevamo trasmettere le opinioni della gente ai leader. Sobianine non riceve più moscoviti a causa della situazione epidemiologica, l’accesso all’ufficio presidenziale è chiuso fino a fine luglio. Ma Russia Unita ha aperto un nuovo ufficio e ha invitato tutti a presentare le proprie richieste. Così siamo venuti. Volevamo mostrare le persone vive, perché seguendo i nostri commenti sui siti, seguendo le nostre email, abbiamo sentito solo una reazione: sono dei robot ”.

Ecco le sue foto per illustrare l’azione:

Così il 23 giugno a Mosca le persone si sono radunate, molte con bambini, davanti all’ufficio di Russia Unita chiamato “Social Support”, alcune con magliette con una stella gialla e la scritta “Ancora? “, Per ricordare la distinzione sotto il nazismo tra persone sane e altre, che doveva essere marcata, altre con lo slogan “risposta immunitaria”. Difficile dire il numero preciso delle persone, da cento a 300 a seconda delle fonti. Prima di tutto nessuno ha reagito, poi è venuta la polizia a chiedere loro di togliersi queste magliette, ma quando la gente ha spiegato che stavano venendo a dare un indirizzo al loro vice, la polizia è tornata in posizione di osservazione.

I membri di Russia Unita, calafatati, per mezz’ora hanno guardato attraverso le finestre cosa stava succedendo in strada. Finalmente qualcuno è uscito… ovviamente per ricordare le regole igienico-sanitarie. Quando i funzionari non hanno più niente da dire, ti chiedono la mascherina o la distanza, per forzare la sottomissione e riprendere consistenza. All’inizio, ha detto di aspettare, che dovremo entrare uno per uno. Ma il numero è cresciuto…

Alla fine è uscito un rappresentante di Russia Unita, ha preso il pacco delle firme e ha dichiarato che il dovere, all’improvviso, non era vedere nessuno, stavano lavorando… virtualmente. Virtuale, in tutti i sensi. E in remoto – per le persone.

La reazione della popolazione è sana: chiede il ritorno allo stato di diritto, il ritorno al normale funzionamento nazionale delle istituzioni, il ritorno alla razionalità. Si spera che venga ascoltato e che le élite al potere russe ricorderanno che l’unico sostegno della Russia è il suo popolo e il suo esercito. Altrimenti non c’è più. E la globalizzazione da Covid è uno stress test che non ha diritto di perdere.

Che senso aveva distruggere il suo Paese in nome del liberalismo, se voleva dissolversi in una dittatura globale, disumana e amorale?

Karine Bechet-Golovko

fonte: https://russiepolitics.blogspot.com

Traduzione: Gerard Trousson