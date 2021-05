04 Mag A Londra, il trucco “camouflage” diventa un’arma anti-sorveglianza

A Londra, il trucco “camouflage” diventa un’arma anti-sorveglianza

di Margaux Dussert.

Per le strade di Londra, il collettivo anti-sorveglianza “The Dazzle Club” sta conducendo una campagna silenziosa e sotto copertura. La sua arma preferita? Trucco asimmetrico per ingannare i dispositivi di riconoscimento facciale biometrico. Ce lo raccontano tre dei suoi fondatori, Emily Roderick, Georgina Rowlands e Anna Hart.

Il distretto di King’s Cross a Londra prevede di implementare un sistema di telecamere di sorveglianza che utilizzi il riconoscimento facciale senza consultare i residenti. Le maschere non fanno ancora parte della loro vita quotidiana, ma il collettivo di artisti “The Dazzle Club” si chiede: “Possiamo ancora essere liberi nello spazio pubblico? “

Vestite di un trucco misteriosamente grafico, Emily Roderick, Georgina Rowlands, Anna Hart ed Evie Price iniziano quindi a camminare, in silenzio, per le strade della capitale. Dietro la performance artistica si nasconde una vera e propria tecnica di mimetizzazione , CV Dazzle , sviluppata nel 2010 dal ricercatore Adam Harvey. L’obiettivo; il fine ? Proteggi i nostri volti dagli algoritmi di riconoscimento facciale.

Georgina del collettivo Dazzle Club indossa un trucco anti-facciale a Londra

Contrastare la sorveglianza di massa con il trucco

“Applicando questo trucco, rendiamo visibili le tecnologie di sorveglianza “, spiegano Emily e Georgina, che lavorano in coppia sull’argomento da diversi anni e organizzano passeggiate, ogni mese, con il loro collettivo. Prima il nostro lavoro era più astratto, più artistico, ma poiché questi dispositivi venivano distribuiti nello spazio pubblico, è diventato importante implementare mezzi per proteggersi da essi ”.

Mimetizzazione facciale

E cosa potrebbe esserci di meglio di una tecnica di mimetizzazione inizialmente sviluppata dall’esercito per difendersi? Durante la seconda guerra mondiale, le forze navali svilupparono “Dazzle”, un tipo di mimetizzazione che utilizzava modelli di ispirazione cubica per sfumare le forme, le dimensioni e l’orientamento delle navi da guerra, le famose corazzate.

Trasferendo questo principio al trucco, ma anche alle acconciature, possiamo così rompere la continuità di un volto e ingannare certi sistemi di sorveglianza.

Un uomo truccato durante marcia

“Prima di camminare, applichiamo sempre questo trucco per strada, agli occhi di tutti e per ingannare le telecamere, spiega Anna, che pratica l’arte del camminare silenzioso da più di 15 anni. Questo è importante perché è una performance pubblica, come CV Dazzle: la tecnica è open-source, chiunque può usarla! “

A ciascuno il suo trucco mimetico

Rosso, blu, nero, di tutti i colori e più o meno asimmetrici, ogni trucco è diverso, unico. “Il riconoscimento facciale prende di mira le caratteristiche principali del tuo viso, le aree scure e chiare della tua fisionomia”, spiega Emily.

Lavoriamo con e contro questo sistema di sorveglianza. CV Dazzle è una sorta di contouring inverso, se preferisci, lavoriamo contro gli attributi che normalmente evidenzieremmo con il trucco standard ”.

A ciascuno il suo trucco per ingannare le telecamere

La pratica è estremamente divertente, creativa e, naturalmente, ognuna ha i propri riferimenti artistici. “Evie, adora Mondrian e l’arte astratta. Opta per un trucco molto grafico, commenta Georgina. Da parte mia, sono più attratta dal trucco glam-rock, dalle star… Quanto ad Emily, ha uno stile più fluido, sceglie forme più curve. Alcune persone usano nastro, corde, materiali diversi … Ogni stile diventa sistematico, ma alla fine non ci sono regole. Fai quello che vuoi! “

Una nuova eco durante la “pandemia”

Per Anna, la questione della sorveglianza ha trovato una nuova cassa di risonanza durante la “pandemia” , soprattutto perché le maschere chirurgiche che ci “proteggevano” ieri non sono più così efficaci. Con la generalizzazione dell’uso di una maschera, i sistemi di riconoscimento facciale sono stati infatti perfezionati con nuovi algoritmi .

In Europa, ci sono molte città che stanno sperimentando l’implementazione di tecnologie di sorveglianza , anche Roma, Milano, Torino stanno preparando questo sistema.. Fortunatamente, le iniziative dei cittadini si frappongono. È il caso del collettivo Reclaim Your Face , il cui obiettivo è far vietare la “sorveglianza biometrica di massa” nell’Unione Europea . Il 7 gennaio la Commissione Europea ha riconosciuto l’azione del collettivo come “Iniziativa dei Cittadini Europei” (ICE), un mezzo per invitare la Commissione Europea a legiferare in materia.

Emily, Georgina e Anna, hanno continuato la campagna durante la “pandemia”, cercando comunque di rispettare le restrizioni. Si chiedono. “Tra 10 anni, se il sistema di sorveglianza sarà molto più efficiente, dovremo truccarci tutti? È questo il futuro? Non hanno la risposta, ma continueranno a camminare. Prossima uscita mimetizzata? 18 febbraio.

Avanti tutti contro il sistema di sorveglianza di massa e di controllo sociale istituito dalle oligarchie di potere (n.d.r.).

fonte: https://www.ladn.eu

Traduzione e nota: Luciano Lago