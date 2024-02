Sebbene l’amministrazione Biden affermi che la Russia è più isolata che mai e ha subito battute d’arresto strategiche a causa della guerra, le prove suggeriscono il contrario.

Un rapporto del New York Times di venerdì ha segnalato che nei due anni trascorsi dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Occidente collettivo non è riuscito effettivamente a isolare la Russia.

Secondo il rapporto, nonostante la condanna da parte di organismi internazionali come la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite, la presa del potere del presidente russo Vladimir Putin rimane salda, sostenuta dalle vaste riserve di petrolio e gas naturale della Russia, che alimentano la sua resilienza nell’opposizione di fronte all’Occidente.

La Russia ha rafforzato i legami economici e diplomatici con paesi come Cina, India, Brasile e Stati del Golfo, che hanno aumentato gli acquisti di petrolio russo e approfondito le relazioni diplomatiche.

Inoltre, l’influenza della Russia in Africa si è ampliata, in particolare attraverso il coinvolgimento dei suoi servizi segreti militari nelle operazioni di sicurezza precedentemente gestite dal gruppo contraente Wagner.

“Non è possibile che la Russia sia bloccata”, ha detto al NYT Michael Kimmage, uno storico della Guerra Fredda . “Non è limitata né economicamente né diplomaticamente e trasmette il suo messaggio sulla guerra”.

Controllo di realtà

Alcuni osservatori ritengono che i leader americani ed europei continuino a negare questa realtà.

“Ciò che evidentemente i leader occidentali non sono riusciti a fare è essere sinceri con il loro pubblico riguardo alla natura duratura della minaccia proveniente da una Russia incoraggiata e revisionista”, hanno scritto a novembre Eugene Rumer e Andrew S. Weiss del Carnegie Endowment for International Peace.

La delusione occidentale deriva ulteriormente dalla calorosa accoglienza di Putin in Brasile nonostante le aspettative di isolamento. Nonostante sia membro della Corte penale internazionale, il Brasile ha invitato Putin a un vertice del G20 all’inizio di questa settimana. Il presidente del Brasile, Lula da Silva, ha sostenuto i colloqui di pace per l’Ucraina, ma questo ha ricevuto forti critiche da parte dell’Ucraina.

Lula incontra Putin

“Il Brasile non accetta un mondo in cui le differenze vengono risolte attraverso l’uso militare della forza”, ha affermato durante il vertice il massimo diplomatico brasiliano, Mauro Vieira.

Mentre Blinken e alcuni omologhi dei paesi alleati hanno condannato l’operazione militare della Russia al G20, altri hanno fatto eco alla posizione neutrale del ministro brasiliano o sono rimasti in silenzio sul conflitto.

Inoltre, alle Nazioni Unite, le risoluzioni guidate dagli Stati Uniti che condannano la guerra hanno raccolto un sostegno minimo da parte di paesi non strettamente alleati né con gli Stati Uniti né con la Russia, il che, secondo il rapporto, indica la loro esitazione a essere costretti a scegliere da che parte stare nel conflitto. .

“Questi paesi temono di essere visti come pedine su una scacchiera di competizione tra grandi poteri”, ha affermato Alina Polyakova, presidente del Centro per l’analisi della politica europea a Washington. “L’ultima amministrazione ha danneggiato gravemente le nostre relazioni con molti di questi paesi. Non siamo stati visti come un partner credibile”.

“La disinformazione russa è stata efficace in molti luoghi”, ha aggiunto. “E in molti di questi paesi la Russia investe da decenni.”

Quindi cosa ne facciamo?

Il rapporto potrebbe avere ragione nel sostenere che i leader occidentali continuano a negare il fatto che la guerra, anche se non è ancora del tutto giunta al termine, è stata finora vinta dalla Russia.

La recente caduta della città di Avdiivka, unita alla resilienza economica della Russia, ha effettivamente fatto impazzire i leader occidentali. Ancora più preoccupante è il fatto che la Russia sia emersa come un esempio per altre nazioni su come resistere alle sanzioni statunitensi.

Negli ultimi anni la guerra in corso in Ucraina ha infatti stimolato il dibattito sulla de-dollarizzazione. Le narrazioni mainstream normalmente evidenziano la profondità e la sicurezza del mercato finanziario statunitense, suggerendo che il dollaro è senza dubbio insostituibile.

Nonostante le sanzioni, il valore del rublo russo è rimasto relativamente stabile, mostrando di fatto i limiti della misurazione del valore economico esclusivamente in termini di dollari. Inoltre, lo sviluppo da parte della Russia di sistemi di pagamento alternativi come il sistema Mir e la sua alleanza con la Cina minano ulteriormente il dominio del dollaro.

Gli sforzi per de-dollarizzare l’economia globale avevano già preso piede molto prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Sono diventati particolarmente evidenti quando i BRICS si sono espansi fino a includere alcuni degli alleati più cruciali degli Stati Uniti, tra cui l’Arabia Saudita , che ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione del sistema del petrodollaro.

A mali estremi estremi rimedi

In un altro tentativo di isolare la Russia, gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato l’intenzione di imporre sanzioni su oltre 500 obiettivi presumibilmente affiliati alla Russia per la guerra in Ucraina.

Il sottosegretario di Stato agli affari politici Victoria Nuland, che ha dato l’annuncio giovedì, ha detto che la nuova tornata di sanzioni promette di essere ” schiacciante “.

“Quando vedete questo pacchetto che lanceremo tra un paio di giorni, è fortemente incentrato sull’evasione, su nodi, reti e paesi che aiutano a evadere, volontariamente o meno, e sulle banche che supportano e consentono questo tipo di evasione e alcuni input per le armi”, ha detto Nuland.

Questo sviluppo è avvenuto il giorno dopo che un team di esperti legali ha ritenuto che la confisca dei beni russi sia consentita dal diritto internazionale, citando l’operazione militare speciale in corso da parte della Russia in Ucraina.

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha avvertito giovedì che i piani occidentali di sequestrare i beni russi congelati potrebbero rappresentare una minaccia per il sistema monetario globale e comportare rischi imprevisti.

Circa 300 miliardi di dollari in titoli e liquidità sono stati congelati dall’UE, dai paesi del G7 e dall’Australia, con la maggioranza detenuta nell’UE.

Mentre si credeva che questi fondi sarebbero rimasti inaccessibili alla Russia a meno che non aiutasse nella ricostruzione dell’Ucraina, c’era disaccordo sulla legalità del sequestro definitivo dei beni.

Hanno quindi chiesto la guida di un team di dieci esperti e professionisti del diritto internazionale, che hanno affermato all’unanimità in una lettera congiunta che il sequestro dei beni è del tutto legale.

“Abbiamo concluso che sarebbe legittimo, ai sensi del diritto internazionale, per gli Stati che hanno congelato i beni statali russi adottare ulteriori contromisure contro la Russia, data la sua continua violazione delle regole più fondamentali del diritto internazionale, sotto forma di trasferimenti di beni statali russi beni a titolo di risarcimento per il danno derivante direttamente dal comportamento illegale della Russia”, si legge nella lettera ottenuta mercoledì da Bloomberg .

Fonte: New York Times/Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago