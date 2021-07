“A che serve incontrare Zelensky”, dice Putin del presidente ucraino?

Il presidente russo Vladimir Putin ha minimizzato l’importanza dell’incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che l’Ucraina è effettivamente gestita sotto la guida di Stati Uniti, Germania e Francia.

“A che serve incontrare Zelensky quando ha dato il pieno controllo del suo paese a una direzione esterna?” Putin ha detto questo mercoledì durante una telefonata annuale con i russi.

“Le decisioni chiave vengono prese a Washington, e in una certa misura Berlino e Parigi”.

“Non mi rifiuto di incontrare Zelensky, è solo necessario capire di cosa parlare”, ha detto Putin.

Nel 2014, le truppe ucraine e le forze filo-russe si sono impegnate in un conflitto nella regione orientale del Donbass di lingua russa. La battaglia ha ucciso 14.000 persone secondo la stima dell’Ucraina.

E l’innesco del conflitto è stata un’ondata di proteste in Ucraina che ha rovesciato un governo filo-russo eletto democraticamente e lo ha sostituito con un’amministrazione filo-occidentale. La maggioranza in quelle aree ha rifiutato di appoggiare la nuova amministrazione.

Il nuovo governo ha quindi iniziato un giro di vite sui russi etnici principalmente nell’est, che a loro volta hanno preso le armi e hanno trasformato le due regioni di Donetsk e Lugansk – note collettivamente come Donbass – in autoproclamate repubbliche.

Kiev ei suoi alleati occidentali accusano Mosca di aver contribuito alla crisi. La Russia dice che questo non è vero.

Le relazioni tra Mosca e Kiev si sono ulteriormente deteriorate quando la penisola del Mar Nero in Crimea è rientrata in Russia a seguito di un referendum nello stesso anno. Oltre il 90 per cento dei partecipanti al referendum ha votato a favore dell’unificazione.

All’inizio di quest’anno, le due parti si sono scambiate la colpa per un picco di violenza riemerso nel Donbass.

Ad aprile, Zelensky ha invitato Putin a incontrarsi nell’Ucraina orientale. Putin ha detto che il presidente ucraino è il benvenuto a Mosca “in qualsiasi momento”.

Zelensky, presidente dell’Ucraina, di cui Putin ha detto “è il fantoccio degli Stati Uniti” a che serve parlare con lui, prende ordini dall’esterno..

Anche durante la sessione di domande e risposte dal vivo di mercoledì, Putin ha descritto la leadership dell’Ucraina come “ostile”, ma ha sottolineato che russi e ucraini erano popoli vicini.

“Siamo uno stesso popolo”, ha detto il leader russo.

La Russia accusa Stati Uniti e Gran Bretagna di aver fomentato le tensioni nel Mar Nero



La Russia ha accusato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna di cercare di incitare il conflitto nel Mar Nero, a seguito delle azioni “provocative” dell’esercito britannico al largo della costa della penisola di Crimea nelle acque strategiche.

Altrove nelle sue osservazioni, Putin ha descritto la violazione delle acque territoriali russe da parte del cacciatorpediniere britannico HMS Defender come una provocazione.

Nave britannica che ha cercato di entrare nelle acque della Crimea

“Questa è stata una provocazione, ovviamente”, ha detto Putin. “Era ovvio che il cacciatorpediniere è entrato (nelle acque vicino alla Crimea) perseguendo, prima di tutto, obiettivi militari, cercando di utilizzare un aereo da ricognizione per scoprire come le nostre forze avrebbero fermato tali provocazioni, per vedere cosa succede dalla nostra parte, come funzionano le cose e dove tutto si trova.”

“(Ma) anche se avessimo affondato il cacciatorpediniere britannico vicino alla Crimea, è improbabile che il mondo sarebbe stato sull’orlo della terza guerra mondiale”, ha detto, minimizzando la gravità delle potenziali conseguenze dell’incidente.

Il 23 giugno, la flotta russa del Mar Nero e il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) hanno fermato una violazione del confine di stato da parte del cacciatorpediniere britannico HMS Defender al largo della penisola di Crimea.

La nave militare britannica si era avventurata per tre chilometri nelle acque territoriali russe, spingendo una pattuglia della guardia di frontiera russa a sparare colpi di avvertimento e un bombardiere Sukhoi-24M a sganciare bombe davanti al cacciatorpediniere. L’HMS Defender ha lasciato le acque a seguito delle manovre di allerta.

La Russia ha definito l’intrusione una cruda violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e ha invitato Londra a indagare sulla questione.

Venerdì, la Russia ha messo in guardia il Regno Unito e gli Stati Uniti dall’invio di navi da guerra vicino alle acque territoriali del paese al largo della costa della Crimea.

