800 CIVILI PRESI IN OSTAGGIO NELLO STABILIMENTO DI AZOT A SEVERODONETSK – RAPPORTO





Circa 800 civili si stanno “riparando” nell’impianto chimico di Azot nella città di Severodonetsk. Lo riferisce l’Agence France-Presse (AFP), citando l’avvocato del titolare dell’impresa.

“Circa 800 civili si sono rifugiati nei rifugi dell’impianto chimico Azot di proprietà del Group DF di Dmytro Firtash”, ha affermato in una nota l’avvocato del magnate ucraino Lanny J. Davis .

Secondo la dichiarazione, i civili includono circa 200 operai su 3.000 e circa 600 residenti di Severodonetsk. Secondo quanto riferito, stava parlando dei dipendenti dello stabilimento, che sono anche responsabili dei processi vitali dell’impresa chimica.

Nell’impianto di Azot è immagazzinato un gran numero di sostanze chimiche, la cui detonazione può causare danni alla città e alle diverse regioni.

L’8 giugno, il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha messo in guardia sui piani dell’esercito ucraino di effettuare un’altra provocazione nella città di Severodonetsk. Le forze di Kiev stanno estraendo i contenitori con sostanze chimiche tossiche nello stabilimento di Azot.

“Secondo il piano di Kiev, l’esplosione di carri armati con oltre 100 tonnellate di salnitro e acido nitrico dovrebbe ritardare l’avanzata delle forze armate della Federazione Russa e delle forze delle Repubbliche del Donbass. La Russia dovrebbe essere accusata del disastro causato dall’uomo, come sempre”, ha detto Zakharova in un briefing.

Ha anche confermato che i militanti ucraini intendono tenere “più di mille operai e residenti locali” nei rifugi sotterranei dell’impresa.

Il 31 maggio , unità in ritirata dell’AFU hanno già fatto saltare in aria un serbatoio di acido nitrico nel territorio dell’Azot. Dopo l’esplosione, una velenosa nuvola arancione si è spostata verso gli insediamenti di Kremennaya e Rubezhnoye. Di conseguenza, l’esplosione è stata utilizzata per coprire la ritirata delle forze ucraine dalla città attraverso il fiume a Lisichansk. Le truppe ucraine hanno tentato di creare una zona di contaminazione chimica e ritardare l’offensiva delle forze a guida russa.

L’esercito ucraino sta seguendo il “piano Mariupol” nel tentativo di ritardare il pieno controllo delle forze a guida russa sull’area metropolitana di Severodonetsk-Lisichansk.

I combattimenti hanno già raggiunto il territorio dello stabilimento di Azot e le immagini satellitari hanno confermato che alcune delle strutture erano già danneggiate. La pianta Azot è più piccola della famigerata pianta Azovstal di Mariupol. A sua volta, l’esercito russo deve ancora circondare la zona industriale e la città di Lisichansk. L’avanzata russa attorno alle posizioni dell’AFU determinerà probabilmente se l’impianto di Azot verrà preso d’assalto o bloccato

. La strategia ucraina di utilizzare i civili come scudi umani non ha avuto risultati strategici e ha portato a vittime che potrebbero essere evitate. Non ferma l’avanzata russa, ma può solo ritardarla.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago