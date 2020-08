500.000 persone si sono radunate a Berlino questo sabato per celebrare la “fine della pandemia”, CNEWS le chiama “negazionisti”

Il sito CNEWS ha fatto eco a un grande incontro che si è tenuto questo sabato 1 agosto a Berlino per celebrare “la fine della pandemia”. 3000 bus noleggiati, 500.000 erano previsti, definiti dai medi mainstream come “negazionisti e cospiratori” .

“Berlino, la capitale del paese, sabato 1 agosto ha ospitato una grande manifestazione contro le varie restrizioni imposte dalla” pandemia “del coronavirus.” […]

“… Questa nuova” dimostrazione del corona virus “, come il Paese ne ha già visto diverse manifstazioni nelle ultime settimane, ha riunito centinaia di migliaia di persone, secondo il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, che la renderebbe una delle più grandi manifestazioni mai organizzate questi ultimi anni “. […]

“Circa 3000 autobus sono stati noleggiati per l’occasione per raggiungere il distretto centrale di Tiergarten, noto in particolare per il suo enorme parco omonimo che ospita lo zoo di Berlino.” […]

“Tre giorni prima della manifestazione di Berlino, le autorità tedesche non intendevano vietarla, anche se si riservavano il diritto di farlo”.

Altrettanto interessante, ecco cosa spiega CNEWS sui partecipanti all’evento in questione. Dimostrazione che secondo il sito di notizie sarebbe stata “Lanciata su iniziativa di gruppi di identità e di cospiratori …”:

“La folla dovrebbe essere formata da molti sostenitori della teoria della cospirazione, negazionisti del coronavirus e altri membri di gruppi di estrema destra , tutti fermamente impegnati a celebrare un” giorno di libertà “, e a rischiare” la fine della pandemia. “” […]

Sfortunatamente, l’articolo non specifica se questi 500.000 “negazionisti del coronavirus” mangiano bambini, torturano gattini o organizzano masse nere.

