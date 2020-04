50 Titoli: Benvenuti Nella “Nuova Normalità”

I nostri ex collaboratori della Consent Factory hanno messo insieme una meravigliosa raccolta di tutto l’ottimo lavoro svolto dai nostri Amati Governi per proteggerci tutti.

Ricordate sempre che queste misure sono fatte per il vostro bene. Dubbi sulle misure è un possibile segno di infezione. Consultare il diario del trattamento per il dosaggio richiesto della programmazione della BBC necessaria per rimuovere i dubbi.

Grazie per la collaborazione.

Oltre a far rispettare le misure di quarantena, la legge consente anche alle autorità di forzare la vaccinazione delle persone, anche se al momento non esiste alcuna vaccinazione per il virus. “

La Danimarca si precipita attraverso la legge di emergenza del coronavirus , (The Local, 13/3/20)

Durante lo stato di emergenza, le persone potranno uscire nelle strade pubbliche solo per i seguenti motivi: acquistare cibo, articoli di base o farmaceutici; frequentare centri medici; andare e tornare dal lavoro … “La Spagna ordina un blocco nazionale per combattere il coronavirus (The Guardian, 14/3/20)

La polizia pattuglia le strade per assicurarsi che lasciamo le nostre case solo per motivi di lavoro e di salute … dobbiamo riempire e portare certificati che ne attestano le ragioni. Se catturati senza un certificato, verremo multati e rischia fino a tre mesi di prigione. “

VITA SOTTO IL BLOCCO DI CORONAVIRUS ITALIA , (Newsweek, 13/3/20)

“Prenderemo i poteri per assicurarci di poter mettere in quarantena le persone se sono un rischio per la salute pubblica, sì, e questo è importante.”

La polizia arresta gli inglesi con coronavirus che ignorano la quarantena (Metro, 15/3/20)

Se vuoi uscire di casa, ora devi stampare un documento per spiegare alla polizia i tuoi tempi, la destinazione e il motivo ”. Ordered, dour, cowed : come la mia amata Italia è cambiata dal coronavirus (The Guardian, 15/3/20)

Ci sono anche piani per i soldati di proteggere le zone di quarantena con la polizia, se mai entrasse in vigore ”. Coronavirus: Migliaia di membri del personale delle forze armate potrebbero essere messi in attesa per la diffusione di COVID-19 , (Sky News, 16/3/20)

Israele ha autorizzato l’agenzia di sicurezza interna del paese a attingere a un vasto e in precedenza nascosto di dati sul cellulare per ripercorrere i movimenti di persone che hanno contratto il coronavirus e identificare altri che dovrebbero essere messi in quarantena … “

Per rintracciare Coronavirus, Israele passa a Tap Secret Trove of Cellphone Data , (NYT, 16/3/20)

“Siamo in guerra – una guerra di salute pubblica, certamente ma siamo in guerra, contro un nemico invisibile e sfuggente”, ha detto Macron, mettendo al bando tutti i viaggi fuori casa … chiunque trasgredisca le nuove regole verrebbe punito, ha detto. “

Coronavirus: la Francia impone il blocco mentre l’UE chiede un divieto di viaggio di 30 giorni , (The Guardian, 16/3/20)

“Il ministro degli interni, Christophe Castaner, ha affermato che 100.000 agenti di polizia sarebbero stati schierati per imporre il blocco … Macron ha affermato che, se necessario, il governo legifererà con decreto …”

Francia “in guerra”: come i parigini stanno affrontando la vita sotto blocco ( The Guardian, 17/3/20)

Interveniremo laddove necessario per assicurarci che le persone rispettino il decreto di confinamento. “

L’Italia registra il giorno più mortale dell’epidemia di coronavirus con 475 morti (The Guardian, 18/3/20)

Polizia speciale Europea

Il Ministero della Difesa raddoppierà le dimensioni dell’unità di emergenza civile dell’esercito per creare una forza di sostegno Covid di 20.000 persone … le forze armate devono essere preparate per la minaccia di un crollo dell’ordine civile “. 10.000 truppe extra per unirsi alla forza di supporto Covid dell’esercito britannico (The Guardian, 18/3/20)

“La nuova forza – composta da 10.000 militari che vengono regolarmente impiegati per attività civili, oltre a 10.000 in più in risposta alla pandemia di Covid-19 – è stata posta in” alta prontezza “.”

Le forze armate britanniche preparano 20.000 truppe per aiutare in crisi (Financial Times)

Abbiamo la capacità di fare la legge marziale … se ne sentiamo la necessità. “

Coronavirus: la California si è preparata a emanare la legge marziale se è una “necessità”, dice il governatore (Yahoo News)

I funzionari della polizia e dell’immigrazione sarebbero in grado di collocare le persone in “strutture di isolamento appropriate” nell’ambito di piani “.

Coronavirus: annunciati ampi poteri di emergenza (BBC, 18/3/20)

Più di tre settimane fa sono stati emessi ordini di attesa per preparare questi piani, non solo per proteggere Washington, ma anche per preparare la possibilità di una qualche forma di legge marziale “.

Esclusivo: all’interno dei piani top secret dell’esercito se Coronavirus paralizza il governo (Newsweek, 18/3/20)

Twitter rimuoverà i tweet che corrono il rischio di causare danni diffondendo una pericolosa disinformazione su Covid-19 … applicherà una nuova definizione più ampia di danno per affrontare il contenuto che va direttamente contro la guida di fonti autorevoli. “

Twitter per rimuovere notizie false dannose sul coronavirus (The Guardian, 19/3/20)

“Circa 100.000 poliziotti si sono mobilitati in tutta la Francia per imporre il blocco, con le persone autorizzate a uscire di casa solo per acquistare generi alimentari, andare al lavoro, esercitare da soli o cercare assistenza medica”.

Donna messa a terra dalla polizia per aver forzato il blocco a Parigi (Metro, 19/3/20)

Si troverà in un’area appositamente pulita designata per coloro che dovrebbero auto-isolarsi. ” Il Ministro Quayle ha dichiarato: “Non possiamo permettere che i nostri servizi sanitari critici vengano sopraffatti e dobbiamo avere i mezzi per perseguire coloro che scelgono di agire in modo irresponsabile”.

Coronavirus: nessuna azione legale per l’uomo che “non si è autoisolato ” , (BBC, 20/3/20)

I residenti della contea di Dane, nel Wisconsin, hanno ora un metodo per denunciare violazioni del divieto del governatore di raduni di 10 o più persone “. La contea di Dane crea un sito Web per segnalare incontri di 10 o più persone , (WKOW, 19/03/20)

A 83 milioni di cittadini tedeschi è stato detto che rischiano di essere confinati nelle loro case a partire da lunedì, a meno che non si comportino in modo responsabile questo fine settimana. “

Coronavirus: Italia e Spagna registrano il maggior numero di morti per un giorno , (The Guardian, 20/3/20)

Queste [restrizioni sociali] dovrebbero essere in vigore per almeno la maggior parte dell’anno. In base a tale politica, almeno la metà dell’anno verrebbe spesa nell’ambito delle più severe misure di allontanamento sociale “.

Il distanziamento sociale potrebbe dover durare per quasi 12 mesi (Indipendente, 20/3/20)

Il governo ha ora convenuto che i militari possono essere usati per aiutare a far rispettare il blocco. “

L’Italia chiama in campo i militari per imporre il blocco del coronavirus , (CNN, 20/3/20)

Eurogendfor Vicenza

A partire da mercoledì, i campi sono stati chiusi dalle 19:00 alle 07:00. Di giorno, una sola persona è autorizzata a uscire per famiglia e la polizia controlla i loro movimenti. “

Paura della catastrofe mentre la Grecia mette in blocco i campi di immigrazione , (The Guardian, 21/3/20)

La Guardia Nazionale si aspetta un rapido aumento delle attivazioni delle unità nelle prossime settimane, hanno detto i leader al Pentagono giovedì, occupando ruoli come i test del coronavirus e potenzialmente le forze dell’ordine.

Le attivazioni della guardia dovrebbero aumentare rapidamente e potrebbero essere utilizzate per l’applicazione della legge (Military Times, 19/03/20)

[I] l’esercito americano sta preparando le forze per assumere un ruolo più ampio nella risposta al coronavirus, inclusa la controversa missione di reprimere i “disordini civili” … “

DENTRO I PIANI DEI MILITARI USA PER FERMARE” DISTURBI CIVILI “TRA LA PANDEMIA DI CORONAVIRUS , (Newsweek, 20 / 3/20)

Queste disposizioni verranno applicate … la violazione di qualsiasi disposizione dell’ordine [costituisce] una minaccia imminente e crea una minaccia immediata alla salute pubblica “.

Ecco cosa significa un ordine ‘resta a casa’ per New York , (The Guardian, 21/3/20)

‘Quando MK Yoav Kish (Likud) ha cercato di chiarire se intendesse un blocco totale o un coprifuoco, Sadetsky ha risposto … “Un blocco e un monitoraggio personale delle persone e un arresto totale delle libertà personali.” “

Sospensione totale della libertà individuale”: Dibattito sul Coronavirus segreto di Israele (Haaretz, 19/03/20)

“Un’ultima opzione:” Cambiamenti permanenti nel nostro comportamento che ci consentono di mantenere basse le velocità di trasmissione “… che potrebbero includere rigide politiche di test e quarantena per chiunque si dimetta con COVID-19 – o addirittura divieti a lungo termine in grandi riunioni. ”

La “strategia di uscita” del coronavirus potrebbe essere lontana mesi o anni (New York Post, 21/03/20)

Il Dipartimento di Giustizia ha tranquillamente chiesto al Congresso la capacità di chiedere ai giudici di capo di trattenere le persone a tempo indeterminato senza processo durante le emergenze – parte di una spinta per nuovi poteri che arriva mentre il coronavirus si diffonde negli Stati Uniti. “

DOJ cerca nuovi poteri di emergenza in mezzo alla pandemia di coronavirus , (Politico, 21/3/20)

La Germania ha emesso un “divieto di contatto, limitando le interazioni di più di 2 persone … ci saranno multe fino a € 25.000 per coloro che non mantengono una distanza di 2 metri tra le persone. Le misure saranno applicate dalla polizia e rimarranno in vigore fino al 19 aprile. “

Coronavirus più recente: Angela Merkel in quarantena dopo aver incontrato il medico infetto , (DW, 21/3/20)

Il Dipartimento di Giustizia sta usando l’epidemia di COVID-19 per fare pressioni per spazzare nuovi poteri che includono la possibilità di detenere indefinitamente gli americani senza processo. “

Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia chiede al Congresso i poteri di detenzione indefiniti per combattere il coronavirus , (motivo, 21/03/20)

La polizia di Quebec City ha arrestato una donna, che si è rivelata positiva per il coronavirus, per essere stata fuori nel quartiere Limoilou della città nonostante fosse sotto un ordine di quarantena. “

La polizia di Quebec City arresta il paziente COVID-19 per aver sfidato la quarantena , (CBC, 20/3/20)

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha detto che sta prendendo in considerazione la sua mossa più drastica … spostare alcune persone a rischio in rifugi di isolamento.

DeSantis considera una nuova strategia nella lotta contro il coronavirus in Florida: rifugi di isolamento , (Miamia Herald, 21/3/20)

Dal punto di vista tecnologico, la pandemia di coronavirus è un enorme banco di prova per il capitalismo di sorveglianza … i governi stanno implementando misure di sorveglianza, il tutto nel tentativo di garantire il successo delle politiche di modifica del comportamento di massa “.

Il coronavirus potrebbe pregiudicare la privacy e le libertà civili per sempre , (Forbes, 23/3/20)

Le truppe antiterrorismo sono state ridistribuite in tutta Italia per rinforzare la polizia … auto di pattuglia circolano in ogni grande città con una voce che avvisa i cittadini attraverso un altoparlante di non lasciare le loro residenze … “Tornate nelle vostre case”, avverte la voce.

Lock the F * ck Down or End Up Like Italy , (Daily Beast, 22/3/20)

Alcuni dipartimenti di polizia in California hanno in programma di utilizzare i droni per imporre il blocco del coronavirus e, in parte, per monitorare la popolazione dei senzatetto “.

La polizia della città della California considera nuovi modi per usare i droni durante l’epidemia di coronavirus , (Fox News, 23/3/20)

Una donna in Spagna è stata arrestata dopo essere stata sorpresa a visitare la casa di un uomo che aveva incontrato in un’app di appuntamenti, infrangendo le regole obbligatorie di confinamento stabilite a causa della pandemia di coronavirus. “

DONNA IN SPAGNA ARRESTATA PER LA ROTTURA DEL BLOCCO DI CORONAVIRUS PER VISITARE L’UOMO CON CUI SI È INCONTRATA SULL’APP DATING , (Newsweek, 23/3/20)

Il primo ministro Édouard Philippe ha dato un indirizzo nazionale per fornire dettagli sulle nuove regole … [i cittadini francesi] devono avere il loro documento di “giustificazione” – firmato, datato e con il tempo in cui sono usciti di casa – per dimostrare se fermati dalla polizia o dai gendarmi. ”

Global ha confermato i casi Covid-19 tra i primi 400.000 – come è successo . (The Guardian, 25/3/20)

“Il governo del Regno Unito ha inviato un messaggio di testo di massa al maggior numero possibile di telefoni, esortando i cittadini a rimanere a casa durante il blocco del coronavirus:” AVVISO CORONAVIRUS. Nuove regole in vigore ora: devi rimanere a casa. Resta a casa. Proteggi il servizio sanitario nazionale. Salvare vite.”

IL GOVERNO INVIA MESSAGGIO DI TESTO DI MASSA ESIGENDO LE PERSONE A SOGGIORNARE IN CASA , (Indipendente, 24/3/20)

Il governo pubblicherà la sua proposta di legge sul coronavirus in Parlamento questa settimana. Fornisce agli agenti delle forze di polizia e dell’immigrazione la detenzione di persone in appropriati centri di isolamento se rappresentano un rischio per la salute pubblica “.

Coronavirus: nuovi poteri per trattenere coloro che si rifiutano di isolare , (The Argus, 19/3/20)

