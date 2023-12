23 massacri in sole 24 ore; Oltre 15.500 morti nella guerra israeliana a Gaza

L’ufficio stampa governativo di Gaza afferma che 316 palestinesi sono stati uccisi in sole 24 ore, e centinaia sono ancora bloccati sotto le macerie.

Almeno 15.523 palestinesi sono stati uccisi a Gaza da quando l’aggressione “israeliana” alla Striscia è iniziata il 7 ottobre, ha rivelato il Ministero della Sanità di Gaza.

Il 70% delle persone uccise sono donne e bambini.

Secondo il portavoce del Ministero della Sanità, Ashraf al-Qudra, oltre 41.000 persone sono state ferite dagli attacchi.

Al-Qudra ha riferito che nelle ultime ore 316 palestinesi sono stati uccisi e altri 664 sono stati feriti e portati d’urgenza negli ospedali devastati per ricevere cure.

Ha avvertito che “molti altri sono ancora sotto le macerie”.

Ciò avviene mentre l’ufficio stampa del governo di Gaza ha affermato che l’occupazione israeliana ha commesso 23 massacri in sole 24 ore, in cui sono stati uccisi 316 palestinesi, con centinaia ancora bloccati sotto le macerie.

Un funzionario dell’ufficio stampa del governo di Gaza ha informato domenica Al Mayadeen che il massacro nel quartiere di al-Shujaiya compiuto dalle forze di occupazione israeliane è stato uno degli incidenti più orribili, con più di 500 vittime segnalate .

Ospedali nel sud di Gaza nel caos

Gli ospedali nel sud di Gaza sono caduti in uno stato di caos poiché i medici sono allo stremo dopo 8 settimane di pesanti bombardamenti.

Le scorte di carburante sono quasi esaurite a causa dell’assedio israeliano, costringendo i medici a scegliere quando e dove utilizzare i generatori nelle loro strutture.

Secondo l’ONU, nel nord del territorio nessun ospedale può più operare sui pazienti, mentre i convogli del Comitato internazionale della Croce Rossa trasportano regolarmente i feriti più gravi al sud, dove gli ospedali sono solo “parzialmente funzionanti”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato domenica di non essere in grado di “trovare parole abbastanza forti” per esprimere ciò che pensa della situazione.

Una delegazione dell’OMS ha riferito che i pazienti curati sui pavimenti “urlavano di dolore”, mentre innumerevoli altri si sono rifugiati.

Ehab al-Najjar era infuriato quando ha parlato con l’AFP, affermando che è tornato a casa e “ha visto la bomba cadere sulla nostra casa. Donne e bambini sono morti. Cosa hanno fatto per meritarsi questo?”

Fonte: Al Mayadeen inglese

Traduzione: Luciano Lago