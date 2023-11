15 missili sono stati lanciati contro una base americana vicino a un giacimento petrolifero nella Siria orientale

15 missili sono stati sparati contro la base dell’occupazione americana nel nord della Siria, vicino al giacimento petrolifero di Al-Omar, nella Siria orientale

Damasco , 9 novembre 2023, – IA Regnum. Almeno 15 razzi sono stati lanciati la mattina presto del 9 novembre contro una base militare americana vicino al giacimento petrolifero di Al-Omar, nella Siria orientale. L’attacco è stato riportato dal canale televisivo Al Mayadeen.

L’attacco è stato rivendicato dal movimento sciita Resistenza islamica irachena.

Non ci sono informazioni sulle conseguenze degli attacchi o dettagli.

Come ha riferito Regnum , una potente esplosione è stata udita anche vicino all’aeroporto militare di Al-Harir, nella provincia di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono concentrate le forze dell’esercito americano.

Base USA danneggiata

Un drone ha nuovamente attaccato la base militare americana di Ain al-Assad nella provincia di Anbar, nell’Iraq occidentale.

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha affermato che gli Stati Uniti vedono prospettive di escalation e un aumento del rischio di attacchi contro le proprie forze nella regione del Medio Oriente. Ha ricordato i recenti attacchi di droni contro le truppe statunitensi in Iraq e Siria, aggiungendo che il Pentagono sta facendo tutto il necessario per garantire che le forze statunitensi siano pronte e in grado di rispondere.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic