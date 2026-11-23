Washington e i principali media stanno nuovamente diffondendo una narrativa allarmante sulle armi di distruzione di massa, questa volta basata su accuse secondo cui l’Iran starebbe pianificando attacchi chimici contro gli americani e persino un potenziale attacco con bombe sporche a Washington, stando a fonti di intelligence anonime, come riportato dalla CNN il 16 novembre 2026.

Vi suona familiare? Le affermazioni sull’Iraq riguardo alle armi di distruzione di massa (ADM) hanno contribuito a spianare la strada all’invasione del 2003. Ora, nel contesto dell’escalation del confronto tra Stati Uniti e Israele con l’Iran, la posta in gioco è ancora più alta. Le affermazioni di intelligence non verificate e la possibilità di una provocazione orchestrata vengono forse utilizzate per creare consenso pubblico a favore di una guerra regionale di portata ben maggiore? Con le sorti politiche sotto pressione sia a Washington che a Gerusalemme, questa domanda richiede un’attenta analisi. Come diceva Mark Twain, chi non legge il giornale è disinformato, chi lo legge è male informato.

Siamo già stati qui. L’arma più pericolosa nel prossimo conflitto mediorientale potrebbe non essere chimica, biologica o radioattiva. Potrebbe essere la manipolazione deliberata della paura del pubblico.

Prima sono arrivati ​​gli avvertimenti sulle armi di distruzione di massa in Iraq. Poi sono arrivate le narrazioni dell’intelligence sulla Siria nel 2013, di cui ero in possesso di documenti riservati , riguardanti il ​​presunto uso di armi chimiche, le linee rosse di Obama e la presunta giustificazione dell’intervento militare.

Non concordo con la narrazione sempre più comoda che si sta costruendo attorno a queste accuse.

Basta ascoltare i telegiornali serali americani per rendersi conto del cambiamento di strategia. Tutto è iniziato con le sconfitte dei Repubblicani in entrambe le camere del Congresso nelle recenti elezioni, aggravate dalle turbolenze politiche e dai risultati elettorali in Israele. Il movente e il potenziale obiettivo finale sono chiari.

Il manuale di strategia per Iraq e Siria: non abbiamo imparato nulla?

Il servizio della CNN del 16 novembre, che citava sette funzionari americani (in realtà israeliani) non identificati, sosteneva che l’intelligence iraniana stesse elaborando diverse opzioni per un possibile attacco con bombe sporche o armi chimiche contro gli americani. Il rapporto dell’intelligence, se realmente esiste, affermava che i funzionari americani erano divisi sulla questione se l’Iran avesse effettivamente il personale, le capacità o l’intenzione di portare a termine un’operazione del genere. Tuttavia, lo stesso rapporto è stato manipolato per far credere che un attacco fosse imminente.

Non abbiamo forse sentito la stessa retorica nel Regno Unito e negli Stati Uniti, lo stesso copione, prima dell’invasione dell’Iraq del 2003 ? Il Primo Ministro britannico Tony Blair e il Segretario di Stato americano Colin Powell contribuirono a costruire le premesse per la guerra basandosi su false accuse secondo cui Saddam Hussein possedeva armi chimiche e biologiche e avrebbe potuto impiegarle in breve tempo.

L’Iran respinge le accuse!

Quello che viene propinato al pubblico americano non è altro che un cumulo di menzogne. Il presidente Trump afferma che la sua amministrazione sta prendendo sul serio le accuse. Dall’altra parte della bocca dichiara di non avere fretta di prendere una decisione su una nuova azione militare su larga scala contro l’Iran.

Un incidente con una bomba sporca, un attacco chimico contro le truppe americane o un’accusa di armi biologiche trasformerebbero immediatamente il panorama politico e conferirebbero al presidente ampi poteri, persino quelli di reprimere i cittadini statunitensi che si oppongono alla guerra e al coinvolgimento in affari esteri. Naturalmente, gli Stati Uniti reagirebbero, eliminando potenzialmente ciò che resta della resistenza politica a una campagna militare ben più ampia che potrebbe protrarsi per anni.

Una nuova arma di distruzione di massa?

Le motivazioni politiche alla base della guerra stanno diventando sempre più evidenti. I repubblicani hanno subito pesanti sconfitte elettorali, i mercati azionari sono in crollo e i democratici si sono assicurati il ​​controllo di entrambe le camere del Congresso. L’opposizione politica ora dispone di numerose argomentazioni e di un forte interesse personale. Nel frattempo, l’amministrazione si trova ad affrontare crescenti pressioni a causa dell’aumento dei costi, delle crescenti perdite umane e delle conseguenze strategiche del suo pantano militare in Medio Oriente. Un conflitto più ampio potrebbe offrire un modo per ribaltare la narrazione politica, ma a un costo potenzialmente enorme.

Israele, nel frattempo, si trova ad affrontare le proprie sfide politiche e strategiche, con il futuro della sua politica di sicurezza regionale sempre più legato all’esito della lunga speranza di confronto con l’Iran, sebbene con gli Stati Uniti a svolgere il ruolo più gravoso.

In tale contesto, vale la pena porsi alcune domande scomode.

Chi trae vantaggio politico dal convincere gli americani che l’Iran rappresenta una minaccia immediata per la loro patria in termini di armi non convenzionali? Chi trae vantaggio dal trasformare un confronto militare regionale in un’emergenza di sicurezza nazionale di portata esistenziale? E chi trarrebbe vantaggio se un incidente – autentico, travisato o meno – diventasse il pretesto per un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in una guerra regionale su vasta scala?

Al momento non esistono prove pubblicamente accertate che Israele o le reti neoconservatrici americane stiano organizzando un attacco chimico, biologico o radiologico sotto falsa bandiera. Ma l’assenza di prove pubblicamente dimostrate non rende meno urgente l’esame del contesto politico,

Nick Fuentes solleva questioni che i media mainstream non dovrebbero ignorare

Anche personaggi politici online controversi, tra cui Nick Fuentes, sono intervenuti in questo dibattito, sollevando interrogativi sul rapporto tra Washington e Tel Aviv e sulla possibilità che una crisi di sicurezza orchestrata o sfruttata possa trascinare gli Stati Uniti in un confronto più profondo con l’Iran.

Fuentes ha avanzato accuse di un possibile scenario di operazione sotto falsa bandiera israeliana. Tali accuse rimangono prive di fondamento e dovrebbero essere considerate affermazioni politiche piuttosto che conclusioni di intelligence accertate.

Le questioni di fondo meritano un esame approfondito .

Il rapporto tra gli Stati Uniti e Israele è così profondamente radicato nell’establishment della politica estera di Washington? Che influenza esercitano gli accordi di assistenza militare, la cooperazione in materia di intelligence, le organizzazioni di lobbying, la raccolta fondi politica e gli impegni diplomatici sul processo decisionale americano? Washington conserva un’indipendenza sufficiente per determinare i propri interessi strategici in Medio Oriente? E se dovesse scoppiare un’altra guerra con l’Iran, chi ne trarrebbe effettivamente vantaggio e chi ne pagherebbe il prezzo?

Il pericolo di un caso bellico fabbricato

La storia dell’Iraq dovrebbe rimanere un monito costante. Le affermazioni dell’intelligence possono diventare strumenti politici, gli strumenti politici possono diventare giustificazioni pubbliche e le giustificazioni pubbliche possono diventare il fondamento di guerre le cui conseguenze durano per generazioni.

La Siria offre un ulteriore caso di studio su come le accuse relative alle armi chimiche, le narrazioni contrastanti e le questioni di attribuzione possano intrecciarsi con l’intervento militare internazionale.

Tuttavia, l’Iran non è l’Iraq o la Siria, e la situazione sul campo è diversa. Ma la lezione fondamentale rimane la stessa: accuse straordinarie richiedono prove straordinarie, verifiche indipendenti e trasparenza nell’accertamento delle responsabilità.

Se l’Iran si sta preparando a usare armi chimiche, biologiche o radiologiche, le prove devono essere presentate ed esaminate in modo indipendente. Se le truppe americane si trovano ad affrontare una minaccia di armi non convenzionali, meritano protezione. Ma né l’opinione pubblica americana né la comunità internazionale dovrebbero essere tenute ad accettare affermazioni di intelligence anonime come un’autorizzazione automatica per un’altra guerra catastrofica.

incidente simulato

Occorre inoltre considerare la possibilità di un’operazione sotto falsa bandiera, di un incidente inscenato o dello sfruttamento deliberato di un attacco per manipolare il consenso politico, senza tuttavia pretendere che tale scenario sia già stato dimostrato.

La questione non è solo cosa potrebbe fare l’Iran. È cosa potrebbe fare qualcun altro, che potrebbe incastrare l’Iran.

Una guerra su vasta scala con l’Iran non rimarrebbe entro i suoi confini. Potrebbe coinvolgere il Golfo Persico, interrompere le forniture energetiche globali, destabilizzare gli stati confinanti e trascinare altre potenze in un conflitto internazionale più ampio.

Prima che Washington accetti un altro avvertimento sulle armi chimiche, un’altra accusa di bomba sporca o un’altra narrazione sulla minaccia biologica come pretesto per un’escalation, dovrebbe ricordarsi dell’Iraq. Gli americani meritano di sapere chi fornisce le informazioni, quali prove le supportano, chi le ha verificate e chi trarrebbe profitto dalla guerra.

L’arma più pericolosa nel prossimo conflitto mediorientale potrebbe non essere chimica, biologica o radioattiva. Potrebbe essere la manipolazione deliberata della paura nell’opinione pubblica.

Visione d’insieme

Perché la relazione tra Stati Uniti e Israele è così profondamente radicata nella politica estera di Washington? Quanta influenza esercitano gli aiuti militari, le attività di lobbying, la raccolta fondi politica, la cooperazione in materia di intelligence e gli impegni diplomatici sulle decisioni americane? E se la guerra con l’Iran si estendesse, chi ne trarrebbe vantaggio e chi ne pagherebbe il prezzo?

Ho esplorato questioni simili nei miei reportage, estendendo la discussione oltre le armi chimiche ai rischi posti dai materiali biologici, compreso il loro potenziale uso offensivo o il rilascio accidentale, anche nell’ambito di un’operazione sotto falsa bandiera per ottenere il consenso alla produzione.

Dobbiamo essere costantemente consapevoli dell’effetto CNN e di come venga utilizzato per condurci a guerre di convenienza indesiderate e ingiustificate.

Seth Ferris, giornalista investigativo e politologo, esperto di affari mediorientali.

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago