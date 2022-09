13 CIVILI SONO STATI VITTIME DI ATTACCHI DI PRECISIONE DEI NAZISTI UCRAINI A DONETSK

Il 19 settembre, militanti ucraini hanno commesso un altro crimine di guerra contro i civili nella Repubblica popolare di Donetsk, che è rimasto inosservato dai media occidentali.

In mattinata un preciso attacco di artiglieria di grosso calibro ha colpito la fermata dell’autobus e un negozio di alimentari in piazza Baku Commissars, nel quartiere Kuibyshev, della città di Donetsk. A seguito dell’attacco disumano dell’esercito ucraino, almeno 13 civili sono stati uccisi, inclusi due bambini, molti altri civili sono rimasti feriti.

Secondo l’ufficio di rappresentanza della DPR nel JCCC, le forze ucraine hanno sparato proiettili da 155 mm dalle loro posizioni nel villaggio di Netailovo situato a 15 chilometri da Donetsk. L’attacco è stato effettuato con equipaggiamento militare della NATO.

Testimoni oculari affermano che alcune delle vittime erano vive per un momento dopo l’attacco. “Hanno strisciato per terra fino a dissanguarsi”.

L’attacco ha portato il numero totale delle vittime civili in città in due giorni a 25. Il 18 settembre l’AFU è riuscita a uccidere solo 9 civili e ferirne altri 13 con diversi attacchi, poi oggi hanno ucciso immediatamente 13 civili con un singolo proiettile da 155 mm, più civili erano stati uccisi in un altro distretto della città.

Inoltre, proiettili ucraini hanno colpito l’ospedale vicino alla stazione ferroviaria. Anche la ferrovia stessa è stata presa di mira. Prima di allora, la stazione delle ambulanze è stata demolita. Un altro “obiettivo strategicamente importante” per l’artiglieria ucraina era un mercato nel distretto di Tekstilshchik. A seguito dell’attacco, tre venditori sono stati uccisi sul colpo.

Di notte, l’AFU ha colpito la Casa della Cultura nel villaggio di Stakhanov, così come le infrastrutture a Svatovo, nella Repubblica popolare di Luhansk. L’attacco è stato effettuato con i sistemi HIMARS MLRS di fabbricazione statunitense. Sono stati segnalati danni alle infrastrutture civili.

Strage di civiili Donetsk

Gli attacchi in corso contro i civili nella DPR e nella LPR continuano quotidianamente. Le persone muoiono a causa dei proiettili ucraini da otto anni. Oggi, dozzine di squadre di giornalisti stranieri lavorano in città, ma il mainstream (MSM) globale non pubblica alcun rapporto da Donetsk. I media occidentali stanno persino usando filmati orribili dalla città per diffondere bugie sul fatto che sia stata bombardata dalle forze russe o per affermare che gli attacchi hanno colpito altre città ucraine. Il MSM preferisce diffondere false affermazioni infondate sul regime di Kiev.

L’Occidente ha paura di affrontare la verità e continua a giustificare la sua politica sanguinaria, riempiendo la popolazione di false narrazioni. A sua volta, l’esercito russo deve costringere il regime di Kiev a pagare per migliaia di vite di civili innocenti uccisi nel Donbass.

Nota: La NATO può essere molto “orgogliosa” di come le forze naziste ucraine utilizzano le armi da loro fornite e possono essere sicuri che questo non sarà dimenticato dai russi quando si troveranno faccia a faccia con le forze della NATO. Data la situazione, sembra che questo possa avvenire molto presto.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago